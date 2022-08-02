В Украине продают крышки для сока с головой путина

Пока это не произошло в действительности, но еще совсем чуть-чуть, для украинцев запустили продажу крышечек для сока в виде головы владимира путина с дыркой на лбу. Об этом сообщил один из инициаторов производства, украинский ютуб-блогер Роман Винтонов (Майкл Щур), который сейчас проходит службу в Вооруженных Силах.

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Создатели говорят, что лучше всего крышечка подходит для томатного сока.

Мы придумали крышечку для томатного сока. Не для любого сока, не для любого напитка, для томатного сока. Назвали это vlobidirka,

– написал Майкл Щур.

По словам Винтонова, производство он запустил вместе с коллегой Мариной Радынской. Первая партия крышек уже напечатана, а следующие ждут технические усовершенствования и "увеличение палитры персонажей".



В Украине продают крышки для сока с головой Путина / Фото из фейсбука Майкла Щура

Он подчеркнул, что крышки с лицом Путина подойдут под бутылку с любым соком, но "эффект эмоционально-психологического релакса и блаженной улыбки достигается только с томатным соком" .

Как отмечается в сообщении, вся прибыль от продажи крышек пойдет на нужды 112 бригады территориальной обороны Киева. Стоимость одной "влобидирки" составляет 370 гривен. Заказать крышечку-путина можно в инстаграме по ссылке.

Крышки для сока с головой путина в действии: смотрите видео

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