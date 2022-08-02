В Україні продають кришки для соку з головою путіна

Поки це не трапилося в дійсності, але ще зовсім трохи, для українців запустили продаж кришечок для соку у вигляді голови владіміра путіна з діркою на лобі. Про це повідомив один з ініціаторів виробництва, український ютуб-блогер Роман Вінтонів (Майкл Щур), який зараз проходить службу у Збройних Силах.

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Творці кажуть, що найкраще кришечка підходить для томатного соку.

Ми придумали кришечку для томатного соку. Не для будь-якого соку, не для будь-якого напою, власне для томатного соку. Назвали це vlobidirka,

– написав Майкл Щур.

За словами Вінтоніва, виробництво він запустив разом з колегою Мариною Радинською. Перша партія кришок уже надрукована, а наступні чекають технічні вдосконалення та "збільшення палітри персонажів".



В Україні продають кришки для соку з головою путіна / Фото з фейсбуку Майкла Щура

Він підкреслив, що кришки з обличчям путіна підійдуть під пляшку з будь-яким соком, але "ефект емоційно-психлогічного релаксу та блаженної посмішки досягається лише з томатним соком".

Як наголошується у повідомленні, весь прибуток від продажу кришок піде на потреби 112 бригади територіальної оборони Києва. Вартість однієї "влобідірки" становить 370 гривень. Замовити кришечку-путіна можна в інстаграмі за посиланням.

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