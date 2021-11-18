Об этом сообщила постоянная представительница Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

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Закон, касаемо которого было представление, приняли еще в 2014 году

Закон о запрете преследований и наказания участников Революции Достоинства приняли еще в 2014 году. В мае 2020 года около 50 нардепов парламента подали в КСУ, чтобы признать документ неконституционным.

Еще до этого с требованием отменить закон об амнистии выступила мониторинговая миссия ООН по правам человека. В Организации Объединенных Наций отметили, что положения документа мешают объективно расследовать преступления, совершенные во время Революции Достоинства.

Что нардепы утверждали в представлении

По мнению авторов, этим законом нарушались принципы равенства всех перед законом. Также утверждалось, что приняв этот закон, Верховная Рада вышла за рамки своих полномочий, вмешавшись в полномочия судов.

Конституционное производство не будут открывать

Большая палата КС приняла решение о представлении нардепов: конституционное производство не будут открывать.

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Что известно о расследовании преступлений во время Майдана:

Следователи ГБР завершили досудебное расследование по преступлениям на Майдане в феврале 2014 года.

Расследование уголовного дела длилось 8 лет.

Следователи установили состав преступной группы. К ней, в частности, входили тогдашние глава СБУ, министр обороны и командир "Беркута".

Экс-чиновникам инкриминируют тяжкие и особо тяжкие преступления.

Текст публикации Ольги Совгири:

Конституционный Суд отказал в открытии производства по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признания такими, что утратили силу, некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года № 743-VII (так называемый закон об амнистии участников Революции Достоинства).

Это представление было подано в суд еще 02.06.2020 года и с тех пор Суд больше года решал рассматривать ли это дело по существу.