КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных

Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции законопроект об уполномоченных Верховной Рады, который внес президент Владимир Зеленский.

Законопроект не соответствует 1 части 157 статьи Конституции Украины, об этом сообщает пресс-служба суда. В то же время суд признал, что требованиям части 2 статьи 157 статьи 158 Конституции Украины законопроект отвечает.

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По решению суда, предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля. Это может перерасти в произвол со стороны чиновников.

Статья 157 Конституции: "Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины".

В заключении отмечается, что из-за предложенных изменений Рада получит неопределенные пределы своих полномочий вопреки конституционному принципу разделения государственной власти.

Какую угрозу видит Конституционный суд?

Под угрозой – предпринимательская деятельность, деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Через своих уполномоченных парламент сможет вмешиваться в их деятельность, не соблюдая баланса частных и публичных интересов.

Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречит Конституции Украины и может стать причиной юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина,

– говорится в заключении суда.

Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных ВР может привести к сужению полномочий омбудсмена.

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