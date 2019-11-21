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      КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных

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      КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных / Getty Images

      Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции законопроект об уполномоченных Верховной Рады, который внес президент Владимир Зеленский.

      Законопроект не соответствует 1 части 157 статьи Конституции Украины, об этом сообщает пресс-служба суда. В то же время суд признал, что требованиям части 2 статьи 157 статьи 158 Конституции Украины законопроект отвечает.

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      По решению суда, предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля. Это может перерасти в произвол со стороны чиновников.

      Статья 157 Конституции: "Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины".

      В заключении отмечается, что из-за предложенных изменений Рада получит неопределенные пределы своих полномочий вопреки конституционному принципу разделения государственной власти.

      Какую угрозу видит Конституционный суд?

      Под угрозой – предпринимательская деятельность, деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Через своих уполномоченных парламент сможет вмешиваться в их деятельность, не соблюдая баланса частных и публичных интересов.

      Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречит Конституции Украины и может стать причиной юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
      – говорится в заключении суда.

      Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных ВР может привести к сужению полномочий омбудсмена.

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      Законопроект Зеленского об уполномоченных: что нужно знать

      • Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №1016, который 3 сентября нардепы направили в Конституционный суд.
      • Он мотивировал введение института уполномоченных тем, что сейчас есть одно должностное лицо – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Глава государства отмечает, что один человек не может эффективно выполнять принадлежащие ему полномочия во всех сферах.
      • Зеленский предлагал создать новые должности уполномоченных Верховной Рады. Законопроект предлагает ввести должности парламентских уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах, а также уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Конституционный суд Президент Украины Законодательство
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