Законопроєкт Зеленського про уповноважених визнали неконституційним
Конституційний суд України визнав невідповідним до Конституції законопроєкт щодо уповноважених Верховної Ради, який вніс президент Володимир Зеленський.
Законопроєкт не відповідає 1 частині 157 статті Конституції України, про це повідомляє пресслужба суду. Водночас суд визнав, що вимогам частини 2 статті 157 статті 158 Конституції України законопроєкт відповідає.
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За рішенням суду, запропоновані законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю. Це може перерости у свавілля з боку посадовців.
Стаття 157 Конституції: "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України".
У висновку наголошують, що через запропоновані зміни Рада отримає невизначені межі своїх повноважень всупереч конституційному принципу поділу державної влади.
Яку загрозу бачить Конституційний суд?
Під загрозою – підприємницька діяльність, діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Через своїх уповноважених парламент зможе втручатися у їхню діяльність, не дотримуючись балансу приватних і публічних інтересів.
Конституційний Суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина,
– мовиться у висновку суду.
Окрім того, введення нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених ВР може призвести до звуження повноважень омбудсмена.
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Законопроєкт Зеленського про уповноважених: що треба знати
- Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №1016, який 3 вересня нардепи направили до Конституційного суду.
- Він мотивував введення інституту уповноважених тим, що наразі є одна посадова особа – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Глава держави зазначає, що одна особа не може ефективно виконувати належні їй повноваження у всіх сферах.
- Зеленський пропонував створити нові посади уповноважених Верховної Ради. Законопроєкт пропонує ввести посади парламентських уповноважених за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини.