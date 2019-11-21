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      Законопроєкт Зеленського про уповноважених визнали неконституційним

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      КС визнав неконституційним законопроєкт Зеленського про уповноважених / Getty Images

      Конституційний суд України визнав невідповідним до Конституції законопроєкт щодо уповноважених Верховної Ради, який вніс президент Володимир Зеленський.

      Законопроєкт не відповідає 1 частині 157 статті Конституції України, про це повідомляє пресслужба суду. Водночас суд визнав, що вимогам частини 2 статті 157 статті 158 Конституції України законопроєкт відповідає.

      Знайте більше: Зеленський підписав закон про облаштування державного кордону: про що він

      За рішенням суду, запропоновані законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю. Це може перерости у свавілля з боку посадовців. 

      Стаття 157 Конституції: "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України".

      У висновку наголошують, що через запропоновані зміни Рада отримає невизначені межі своїх повноважень всупереч конституційному принципу поділу державної влади.

      Яку загрозу бачить Конституційний суд?

      Під загрозою – підприємницька діяльність, діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Через своїх уповноважених парламент зможе втручатися у їхню діяльність, не дотримуючись балансу приватних і публічних інтересів.

      Конституційний Суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина,
      – мовиться у висновку суду. 

      Окрім того, введення нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених ВР може призвести до звуження повноважень омбудсмена. 

      Читайте також: Зеленський підписав закон про викривачів корупції – деталі

      Законопроєкт Зеленського про уповноважених: що треба знати

      • Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №1016, який 3 вересня нардепи направили до Конституційного суду.
      • Він мотивував введення інституту уповноважених тим, що наразі є одна посадова особа – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Глава держави зазначає, що одна особа не може ефективно виконувати належні їй повноваження у всіх сферах.
      • Зеленський пропонував створити нові посади уповноважених Верховної Ради. Законопроєкт пропонує ввести посади парламентських уповноважених за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський Конституційний суд Президент України Законодавство
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