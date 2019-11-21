Законопроєкт Зеленського про уповноважених визнали неконституційним

Конституційний суд України визнав невідповідним до Конституції законопроєкт щодо уповноважених Верховної Ради, який вніс президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт не відповідає 1 частині 157 статті Конституції України, про це повідомляє пресслужба суду. Водночас суд визнав, що вимогам частини 2 статті 157 статті 158 Конституції України законопроєкт відповідає.

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За рішенням суду, запропоновані законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю. Це може перерости у свавілля з боку посадовців.

Стаття 157 Конституції: "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України".

У висновку наголошують, що через запропоновані зміни Рада отримає невизначені межі своїх повноважень всупереч конституційному принципу поділу державної влади.

Яку загрозу бачить Конституційний суд?

Під загрозою – підприємницька діяльність, діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Через своїх уповноважених парламент зможе втручатися у їхню діяльність, не дотримуючись балансу приватних і публічних інтересів.

Конституційний Суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина,

– мовиться у висновку суду.

Окрім того, введення нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених ВР може призвести до звуження повноважень омбудсмена.

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