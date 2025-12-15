СМИ сообщают, что житель Кракова Кшиштоф Галос загадочно исчез в 2023 году. Впоследствии стало известно, что он умер в российской тюрьме.

Сам мужчина не верил в войну в Украине. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza и Onet.

Как Галос попал в Украину и в итоге умер в российской тюрьме?

Как пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на данные исторического общества "Мемориал", Кшиштоф Галос приехал в Украину, не сообщив родственникам, позже он случайно попал на российский блокпост, где его и задержали.

По информации общества, весной 2023 года мужчина оказался в следственном изоляторе в Таганроге Ростовской области, где, по данным украинского информатора, умер.

Семья Галоса рассказала, что два года назад во время празднования Пасхи он планировал двухнедельный отпуск.

Не могу ответить. Все в порядке. Люблю тебя,

– говорилось в его последнем SMS сыну.

Однако когда отпуск закончился, родственники обратились в полицию и узнали, что 20 апреля 2023 года он пересек границу Украины на собственном автомобиле, везя велосипед. Камеры зафиксировали его возле электростанции в Запорожской области.

Заметьте! "Мемориал" отмечает, что Галос ошибочно заехал на российский военный блокпост. Однако российские власти не сообщили польской стороне о задержании или смерти гражданина.

Родственники считают, что поездка мужчины была связана с его депрессией и нежеланием признавать реальность войны.

Племянница Галоса подчеркнула, что он никоим образом не имел связей с Украиной, никого там не знал и всегда отрицал наличие боевых действий в стране. Поэтому поездка Кшиштофа в Украину, а тем более его смерть в российской тюрьме стали для семьи большим шоком.

