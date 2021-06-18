Об этом в программе "Первые лица" рассказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он отметил, что КСУ ничем не занимался, кроме вредоносных действий.
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КСУ необходимо отменить
По словам Саакашвили, ему не нравятся атаки на Высший антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро. Сами эти органы вынесли приговор 10 судьям. Хотя для Украины этого мало, такие действия являются большим шагом вперед, ведь в НАБУ в течение 20 лет был осужден только 1 судья.
Вместе с тем Конституционный Суд Саакашвили считает "вредоносным".
Его надо вообще отменить и превратить в коллегию Верховного Суда,
– отметил экс-президент Грузии.
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Что этому предшествовало
- Осенью 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. Впоследствии президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагал прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
- На эту ситуацию отреагировали в Европейском Союзе. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления Украине финансовой помощи и безвиза.
- Зеленский 12 июня утвердил стратегию правосудия и конституционного судопроизводства на 3 года. Документ предусматривает аудит судов, а также проверку и отбор судей КСУ с "возможным привлечением международных экспертов".