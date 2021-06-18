Про це у програмі "Перші особи" розповів експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Він зауважив, що КСУ нічим не займався, окрім шкідливих дій.

До теми Немає механізму, щоб перезавантажити КСУ в рамках чинного закону, – Веніславський

КСУ необхідно скасувати

За словами Саакашвілі, йому не подобаються атаки на Вищий антикорупційний суд та Національне антикорупційне бюро. Самі ці органи винесли вирок 10 суддям. Хоча для України цього мало, такі дії є великим кроком вперед, адже до НАБУ впродовж 20 років був засуджений лише 1 суддя.

Натомість Конституційний Суд Саакашвілі вважає "шкідливим".

Його треба взагалі скасувати й перетворити на колегію Верховного Суду,

– наголосив експрезидент Грузії.

Дізнайтеся більше Рада найближчим часом розгляне закон про реформу КСУ, – Разумков

Що цьому передувало