Володимир Зеленський підписав указ № 231/2021. Згідно з ним, Комісія з питань правової реформи має розробити План дій та щороку проводити публічне обговорення результатів реалізації стратегії за попередній рік.

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Зеленський підписав стратегію розвитку правосуддя

Стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик,

– розповіли в ОП.

Згідно з новою стратегією, має відбутись вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів. Також планують:

провести аудит системи місцевих судів для визначення проблем та недоліків її функціонування;

для визначення проблем та недоліків її функціонування; посилити функціональну та процесуальну спроможності Верховного суду;

забезпечити ресурси для роботи Вищого антикорупційного суду (це постійні приміщення, які відповідають будівельним нормам і стандартам безпеки);

вдосконалити методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ для полегшення доступу до правосуддя ;

; встановити для окремих справ досудовий порядок врегулювання спорів, а також опрацювати питання щодо запровадження інституту мирового судді.

Про зміцнення незалежності судової влади

Формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів,

– зазначили в ОП.

Також планують змінити конкурсний відбір суддів в КСУ, а також їх перевірку на доброчесніть й компетентність "з можливим залученням міжнародних експертів". Ба більше, хочуть запровадити механізм захисту суддів КСУ від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень.

Зверніть увагу! Комісія з питань правової реформи з представниками центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.

До речі, у Верховній Раді вже 1,5 місяця лежить законопроєкт про ліквідацію скандального Окружного адмінсуду Києва. Володимир Зеленський ще у квітні вніс його на розгляд нардепів, однак документ досі навіть не пройшов погодження у профільному комітеті.