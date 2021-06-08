Про це спікер українського парламенту повідомив під час зустрічі з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо 7 червня.

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Разумков зустрівся з Букіккіо

Сторони обговорили питання судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства та законодавчого врегулювання діяльності КСУ.

Дмитро Разумков зазначив, що Верховна Рада може розглянути законопроєкти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ці законопроєкти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно,

– сказав він.

"Слуга народу" підкреслив, що до розгляду в другому читанні готується законопроєкт щодо врегулювання діяльності НАБУ.

Найближчим часом парламент може розглянути і законопроєкт про конституційну процедуру, що отримав висновок Венеціанської комісії.



Разумков зустрівся з главою Венеціанської комісії / Фото пресслужби Ради

Україна цінує роботу Комісії

Спікер зауважив, що за останні півтора року Україна змогла налагодити сталу комунікацію з Венеціанською комісією.

За його словами, у Раді останнім часом до Комісії зверталися неодноразово, цінують її роботу та "уважно" ставляться до всіх пропозицій, що надходять.

Хотів би подякувати за оперативні висновки, які Венеціанська комісія надавала на прохання українського Парламенту та Президента,

– додав Дмитро Разумков.



Разумков провів зустріч з главою Венеціанської комісії / Фото пресслужби Ради

Чому говорять про реформу КСУ

Конституційний Суд 27 жовтня скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення КСУ може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами та назвав його "спрямованим проти України". Він вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

На ситуацію відреагували і в Європейському Союзі. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.



КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу