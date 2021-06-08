Об этом спикер украинского парламента сообщил во время встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио 7 июня.

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Разумков встретился с Букиккио

Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствования антикоррупционного законодательства и законодательного урегулирования деятельности КСУ.

Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроекты относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно,

– сказал он.

"Слуга народа" подчеркнул, что к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности НАБУ.

В ближайшее время парламент может рассмотреть и законопроект о конституционной процедуре, получивший заключение Венецианской комиссии.



Разумков встретился с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады

Украина ценит работу комиссии

Спикер отметил, что за последние полтора года Украина смогла наладить устойчивую коммуникацию с Венецианской комиссией.

По его словам, в Раде в последнее время к Комиссии обращались неоднократно, ценят ее работу и внимательно относятся ко всем предложениям, которые поступают.

Хотел бы поблагодарить за оперативные выводы, которые Венецианская комиссия предоставляла по просьбе украинского парламента и Президента,

– добавил Дмитрий Разумков.



Разумков провел встречу с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады

Почему говорят о реформе КСУ

Конституционный Суд 27 октября отменил антикоррупционную реформу – ликвидировал положение об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами и назвал его "направленным против Украины". Он внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В то же время, председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАЗК, которые отменил Конституционный Суд.

На ситуацию отреагировали и в Европейском Союзе. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала