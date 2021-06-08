Об этом спикер украинского парламента сообщил во время встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио 7 июня.
Читайте также Зеленский обсудил украинские реформы с председателем Венецианской комиссии: фото
Разумков встретился с Букиккио
Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствования антикоррупционного законодательства и законодательного урегулирования деятельности КСУ.
Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроекты относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно,
– сказал он.
"Слуга народа" подчеркнул, что к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности НАБУ.
В ближайшее время парламент может рассмотреть и законопроект о конституционной процедуре, получивший заключение Венецианской комиссии.
Разумков встретился с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады
Украина ценит работу комиссии
Спикер отметил, что за последние полтора года Украина смогла наладить устойчивую коммуникацию с Венецианской комиссией.
По его словам, в Раде в последнее время к Комиссии обращались неоднократно, ценят ее работу и внимательно относятся ко всем предложениям, которые поступают.
Хотел бы поблагодарить за оперативные выводы, которые Венецианская комиссия предоставляла по просьбе украинского парламента и Президента,
– добавил Дмитрий Разумков.
Разумков провел встречу с главой Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Рады
Почему говорят о реформе КСУ
- Конституционный Суд 27 октября отменил антикоррупционную реформу – ликвидировал положение об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами и назвал его "направленным против Украины". Он внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.
- В то же время, председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАЗК, которые отменил Конституционный Суд.
- На ситуацию отреагировали и в Европейском Союзе. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.