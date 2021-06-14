Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас действующий состав КСУ не готов к увольнению тех одиозных судей, которые наносят ущерб нацбезопасности Украины. Из-за этого перезагрузить суд довольно сложно, однако власть над этим работает.

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Состав КСУ не готов к самоочищению

По словам Вениславского, действующее законодательство обеспечило гарантии для судей КСУ таким образом, что уволить их даже при очевидных основаниях без воли суда невозможно.

В то же время действующий состав Конституционного суда также не готов к самоочищению.

Сейчас перезагрузить КСУ в тех рамках, которые нам позволяет действующая Конституция и закон о Конституционном Суде Украины механизма нет,

– подчеркнул он.

Вениславский также отметил, что для качественной перезагрузки будут наработаны механизмы, которые вернут доверие к КСУ. Также они обеспечат деятельность суда в соответствии с целями и задачами, которые от него ожидает общество.

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Вениславский рассказал о перезагрузке КСУ: смотрите видео

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