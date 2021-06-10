Судьи КСУ требуют обеспечить участие отстраненного председателя Александра Тупицкого в заседаниях. Вениславский считает, что этой ситуацией манипулируют, чтобы создавать проблемы в будущем.

Ранее Тупицкий говорит, что "чистый перед судом" и не заслуживает жесткую запобижку

КСУ может рассмотреть вопрос о конституционности указа президента

Это требование само по себе является абсолютно абсурдным, поскольку имеет место обжалования в Конституционном суде указов президента на предмет их конституционности, то есть фактически отрицается возможность в дальнейшем рассмотрения вопроса о конституционности,

– сказал Вениславский.

Представитель Зеленского видит единственный правовой вариант выхода из ситуации со стороны КСУ – это рассмотрение вопроса о конституционности указа президента. Говорится о документе, которым отменено указы Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда.

Еще не принято решение об открытии конституционного производства

"Тем более, что соответствующее конституционное представление находится в КС, но почему-то до сегодняшнего дня еще не принято решение об открытии конституционного производства", – добавил Вениславский.

Что известно о блокировании работы КСУ

Шестеро судей КСУ 10 июня заблокировали работу, требуя участия в заседаниях отстраненного Тупицкого. Служители Фемиды, таким образом, не рассмотрели дела о медицинских гарантиях, пенсионном обеспечении госслужащих, функционировании государственного языка.

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Обратите внимание! Против Тупицкого возбуждено дело о ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".