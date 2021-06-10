Судді КСУ вимагають забезпечити участь відстороненого голови Олександра Тупицького у засіданнях. Веніславський вважає, що цією ситуацію маніпулюють, аби створювати проблеми в майбутньому.

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КСУ може розглянути питання про конституційність указу президента

Це вимога сама по собі є абсолютно абсурдною, оскільки має місце оскарження в Конституційному суді указів президента на предмет їх конституційності, тобто фактично заперечується можливість в подальшому розгляду питання щодо конституційності,

– сказав Веніславський.

Представник Зеленського бачить єдиний правовий варіант виходу з ситуації з боку КСУ – це розгляд питання про конституційність указу президента. Мовиться про документ, яким скасовано укази Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду.

Ще не ухвалено рішення про відкриття конституційного провадження

"Тим більше, що відповідне конституційне подання знаходиться в КС, але чомусь до сьогоднішнього дня ще не прийнято рішення про відкриття конституційного провадження", – додав Веніславський

Що відомо про блокування роботи КСУ

Шестеро суддів КСУ 10 червня заблокували роботу, вимагаючи участі в засіданнях відстороненого Тупицького. Служителі Феміди, таким чином, не розглянули справи про медичні гарантії, пенсійне забезпечення держслужбовців, функціонування державної мови.

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Зверніть увагу! Проти Тупицького порушена справа щодо неправдивих свідчень та підкупу свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу".