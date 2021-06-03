Заседание уже возобновилось. Кстати, под стенами суда устроили митинг.

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Что известно о рассмотрении дела

Большая палата КСУ продолжила рассмотрение объединенного представления 48 и 53 народных депутатов о конституционности закона, который открывает рынок земли в Украине.

Инициаторы представления утверждают, что только украинский народ может решать вопрос земли через всеукраинский референдум. Суд начал рассмотрение дела еще 29 сентября 2020 года, однако впоследствии его отложили.

Судьями-докладчиками являются Игорь Слиденко и Александр Литвинов.

Добавим, что около 15:00 судьи объявили перерыв в деле. О следующем заседании обещают сообщить позже.

Демонстрация под КСУ

Под зданием собралось немало протестующих. Они перекрыли дорогу под КСУ. Преимущественно пришли пожилые люди, в руках они несли плакаты.

На улице громко играла музыка. Правоохранители работали усиленно.

Тупицкий и Касминин пытались попасть в КСУ

Отстраненные глава КСУ Александр Тупицкий и судья Александр Касминин пытались попасть на заседание, сообщает PavlovskyNews.

Их не пускали сотрудники Управления госохраны. Тупицкий в ответ просил акт недопуска на рабочее место. Отстраненный глава отметил, что дело не в кворуме, ведь он есть.

Вопрос не только в кворуме, а в полноценном составе суда, когда 18 судей в зале и некоторое количество голосов для принятия решений – это одно. И когда минимальное количество судей в зале, а количество голосов для принятия решений такое же,

– сказал Тупицкий.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Глава государства отметил, что эти служители Фемиды могут уходить на заслуженный отдых.