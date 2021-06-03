Засідання вже поновилось. До речі, під стінами суду влаштували мітинг.

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Що відомо про розгляд справи

Так, Велика палата КСУ продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори подання стверджують, що лише український народ може вирішувати питання землі через всеукраїнський референдум. Суд розпочав розгляд справи ще 29 вересня 2020 року, однак згодом її відклали.

Суддями-доповідачами є Ігор Сліденко і Олександр Литвинов.

Додамо, що близько 15:00 судді оголосили перерву у справі. Про наступне засідання обіцяють повідомити згодом.

Демонстрація під КСУ

Під будівлею зібралось чимало протестувальників. Вони перекрили дорогу під КСУ. Переважно прийшли старші люди, в руках вони несли плакати.

На вулиці голосно грала музика. Правоохоронці працювали посилено.

Тупицький та Касмінін намагались потрапити до КСУ

Відсторонені глава КСУ Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін намагались потрапити на засідання, повідомляє PavlovskyNews.



Їх не пускали співробітники Управління держохорони. Тупицький у відповідь просив акт недопуску на робоче місце. Відсторонений глава зауважив, що річ не у кворумі, адже він є.

Питання не тільки в кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі і деяку кількість голосів для прийняття рішень – це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень таке ж,

– сказав Тупицький.

Зверніть увагу! Раніше президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Глава держави зазначив, що ці служителі Феміди можуть йти на заслужений відпочинок.