Засідання вже поновилось. До речі, під стінами суду влаштували мітинг.
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Що відомо про розгляд справи
- Так, Велика палата КСУ продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.
- Ініціатори подання стверджують, що лише український народ може вирішувати питання землі через всеукраїнський референдум. Суд розпочав розгляд справи ще 29 вересня 2020 року, однак згодом її відклали.
- Суддями-доповідачами є Ігор Сліденко і Олександр Литвинов.
Додамо, що близько 15:00 судді оголосили перерву у справі. Про наступне засідання обіцяють повідомити згодом.
Демонстрація під КСУ
Під будівлею зібралось чимало протестувальників. Вони перекрили дорогу під КСУ. Переважно прийшли старші люди, в руках вони несли плакати.
На вулиці голосно грала музика. Правоохоронці працювали посилено.
Тупицький та Касмінін намагались потрапити до КСУ
Відсторонені глава КСУ Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін намагались потрапити на засідання, повідомляє PavlovskyNews.
Їх не пускали співробітники Управління держохорони. Тупицький у відповідь просив акт недопуску на робоче місце. Відсторонений глава зауважив, що річ не у кворумі, адже він є.
Питання не тільки в кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі і деяку кількість голосів для прийняття рішень – це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень таке ж,
– сказав Тупицький.