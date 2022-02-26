Кличко заявил, что ситуация в Киеве остается напряженной и сложной. Военным, стражам порядка и теробороне удается находить и обезвреживать диверсантов.

На тему Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы, – Кличко

"Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас", – рассказал Кличко.

Комендантский час

Кличко напомнил, что в Киеве ввели комендантский час, который продлится до 28 февраля 8 утра. То есть полтора суток. Это потому, что город живет в условиях военного положения.

В настоящее время движение собственным транспортом, кроме тех, кто имеет спецпропуска, запрещено. Прошу всех это понять, потому что на улицах опасно. Гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага,

– заявил мэр.

Он добавил, что в случае объявления воздушной тревоги люди должны быть готовы выйти из домов, чтобы уйти в ближайшие укрытия.

Обращение мэра столицы: смотрите видео

Текст публикации телеграмм-канала Виталия Кличко:

Утром в жилом доме по ул. Лобановского попала ракета. Разрушение в доме – с 17 по 21 этажи.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и селениях нашего государства. В Киеве с начала атаки на столицу погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробороны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.