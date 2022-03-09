Всех переиграл?

Дело даже не в жестоких методах ведения войны. Просто все это лишено какой-либо логики как на макро-, так и на микроуровне.

Полное фиаско Война Россией проиграна – в этом нет никаких сомнений

Один дебил менее чем за две недели полностью уничтожил свою экономику, целые отрасли ликвидировал как класс. Другие дебилы радуются – злорадство пересиливает страх снова жить в говне. Еще одни дебилы едут сюда на мясо.

Ненависть

Уже ясно, что их "русский мир" теперь больше всего ненавидят те регионы Украины, которые раньше считались безнадежно пророссийскими.

Против России сражаются как львы Харьков, Херсон, Сумы (практически голыми руками), Мариуполь, Николаев. Одесса и Днепр готовы дать им так про*раться, чтобы это было незабываемо на многие поколения вперед.

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Куда оно лезет

И все равно оно сюда лезет и лезет на своих ржавых "Нивах" и гнилых танках.

Лезет на верную смерть и несет с собой смерть нам.

А самое страшное, что не только нам уже их не жалко, им самим вообще не жалко своих солдат. И их матерям глубоко безразлично.