Усіх переграв?

Справа навіть не в жорстоких методах ведення війни. Просто все це позбавлено будь-якої логіки як на макро-, так і на мікрорівні.

Повне фіаско Війна Росією програна – у цьому немає жодних сумнівів

Один дебіл менш ніж за два тижні повністю знищив свою економіку, цілі галузі ліквідував як клас. Інші дебіли тішаться – зловтішання пересилює страх знову жити в гівні. Ще одні дебіли їдуть сюди на м'ясо.

Ненависть

Уже ж ясно, що їхній "рускій мір" тепер найбільше ненавидять ті регіони України, які раніше вважалися безнадійно проросійськими.

Проти Росії б'ються як леви Харків, Херсон, Суми (практично голими руками), Маріуполь, Миколаїв. Одеса і Дніпро готові дати їм так проср*тися, щоб це було незабутньо на багато поколінь наперед.

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Воно лізе

І все одно воно сюди лізе й лізе на своїх іржавих "Нивах" і гнилих танках.

Лізе на вірну смерть і несе з собою наші смерті.

А найстрашніше, що не тільки нам вже їх не шкода, їм самим взагалі не шкода своїх солдат. І їхнім матерям глибоко байдуже.