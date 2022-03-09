Усіх переграв?
Справа навіть не в жорстоких методах ведення війни. Просто все це позбавлено будь-якої логіки як на макро-, так і на мікрорівні.
Повне фіаско Війна Росією програна – у цьому немає жодних сумнівів
Один дебіл менш ніж за два тижні повністю знищив свою економіку, цілі галузі ліквідував як клас. Інші дебіли тішаться – зловтішання пересилює страх знову жити в гівні. Ще одні дебіли їдуть сюди на м'ясо.
Ненависть
Уже ж ясно, що їхній "рускій мір" тепер найбільше ненавидять ті регіони України, які раніше вважалися безнадійно проросійськими.
Проти Росії б'ються як леви Харків, Херсон, Суми (практично голими руками), Маріуполь, Миколаїв. Одеса і Дніпро готові дати їм так проср*тися, щоб це було незабутньо на багато поколінь наперед.
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Воно лізе
І все одно воно сюди лізе й лізе на своїх іржавих "Нивах" і гнилих танках.
Лізе на вірну смерть і несе з собою наші смерті.
А найстрашніше, що не тільки нам вже їх не шкода, їм самим взагалі не шкода своїх солдат. І їхнім матерям глибоко байдуже.
Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео:
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