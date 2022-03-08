Ті збитки, які Путін спромігся завдати російській економіці (загалом, вона непогано себе почувала), вдавалося в такому короткому періоді завдати своїй країні взагалі мало кому. Так, власне, я поки що нікого і не можу згадати. Це як розстріляти собі ноги впритул з великокаліберного кулемета. На зло тітці. Щоб більше не забороняла сморкатися в фіранку.

Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору

Чотири помилки Путіна

Причина поразки – неправильний розрахунок, epic fail. Помилкою було уявлення про небажання Заходу протистояти агресії, про його млявість, жадібність і розколотість.

Помилкою було уявлення про самодостатність російської економіки, її захищеність. Помилкою було уявлення про якість російської армії.

І головною помилкою було уявлення, що Україна – це failed state, а українці – не нація. Чотири помилки після ухвалення одного рішення – це багато.

Що далі

На сьогодні можна уявити три базові сценарії майбутнього.

Перший сценарій

Щоб уникнути поразки, Путін застосовує тактичну ядерну зброю проти України

Риторично це буде, як завжди, оформлено посиланням на "американський прецедент": мовляв, вони щоб закінчити війну з Японією, зробили це, і ось ми теж зробили це, щоб закінчити війну.

Цей варіант виводить нас (можливо, не відразу) на дуже страшні сценарії третьої світової війни з використанням стратегічного ядерного арсеналу.

Другий сценарій

Російські війська змушені піти з території України, поразка очевидна, економіка Росії зруйнована, Путін втрачає владу.

Третій сценарій

Російські війська йдуть з території України, російським телеглядачам показують "Донбас", що відновлюється, який розширив свою територію і тепер "діти в Донецьку можуть спати спокійно".

Путін не втрачає владу, а Росія перетворюється на таку ірано-туркменістан: бідну автаркію, відгороджену "залізною завісою" та репресивну до власного населення.

У кожному з варіантів багато розвилок і невизначеностей. Але я не бачу четвертого базового сценарію. Росія програла цю несправедливу, божевільну війну, яка просто не мала жодного приводу. Це може стати очевидним не одразу, але це вже сталося.

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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