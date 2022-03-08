Війна "на виснаження" у сучасних реаліях – світ робить ставку те що, що в Росії закінчаться ресурси продовження бойових дій. Російське керівництво – на те, що в українського народу закінчаться ресурси внутрішньої мужності та бажання захищатися.

Для розуміння Війна Росією програна – у цьому немає жодних сумнівів

Росія вклякла

Ракети тим часом закінчуються. ЗМІ пишуть, що практично закінчуються крилаті "Калібри". Щоправда, запас "Іскандерів", як і різних РСЗВ, сучасних версій "Катюші", ще великий. Але не меншим є і питання, чи може Росія дозволити собі витратити 100% запасів, враховуючи, що кордони в дряхлої імперії все ще величезні.

На тлі всього, що відбувається, реально шокує масштаб катастрофи, що сталася з Росією після розпаду СРСР і пережитих "лихих 90-х". І це якраз не про економічну катастрофу сьогодні, а про те, до чого прийшла величезна і найбагатша країна за останні два десятиліття, під розмови пропаганди про геніальні геополітичні стратегії Кремля.

Від любові до ненависті

Сьогодні в це, напевно, вже важко повірити, але в якомусь 2010-му році, якихось жалюгідних в історичному масштабі 12 років тому, в Україні цілком демократично та легітимно могли обрати проросійського президента.

Янукович – персонаж, наскрізь корумпований і з кримінальним минулим, завжди мав величезний антирейтинг, але водночас, будучи російським протеже, боровся за владу в 2004-му, очолював проросійську фракцію в парламенті, а потім і взагалі став президентом.

Тобто, навіть попри всю специфіку цієї людини, позиції дружнього для Росії електорату в Україні були такі, що їх вистачало на постійну та системну присутність у владі на найвищому рівні, як у законодавчій, так і у виконавчій.

Якби Москва на якомусь етапі раптом вирішила зробити ставку на когось респектабельнішого, важко навіть припустити, як могла б розвиватися історія. Але у Кремлі вважають, що всі керівники ексрадянських країн мають бути такого рівня, щоб Путін на їхньому фоні виглядав політичним мастодонтом. У результаті вийшло те, що вийшло.

"Якість" політичних рішень Москви стосовно України в 2013 – 20 15 роках призвела до того, що, маючи там ще кілька років тому колосальні позиції, Росія стрімко втратила всі можливості бути присутніми в її політичному житті. Однак "якість" цього разу перейшла в кількість (зазвичай буває навпаки, але тут особливий випадок) і переродилося в системну політику, внаслідок якої величезна, багата країна, ще донедавна – член G 8, рекордними темпами перетворилася на світового ізгоя.

Держава-вигнанець

І тут уже справа була не лише в Україні. "Новачок", Литвиненко, Скрипалі, Навальний, Сирія, активність ПВК, енергетичний шантаж – безліч проявів цієї самої "політики" привели до логічного результату.

В Україні, і не в 2014, а в 2004 все починалося, в Україні і закінчується. Але шлях був багатим на події.

І ось він, підсумок. Без грошей, технологій, літаків, союзників та перспектив – палити останні ракети проти мирних українських російськомовних (!) міст, які ще 12 років тому самі обирали проросійського президента. І не мати змоги ні увійти в них, ні побудувати наново відносини, ні повернути втрачені позиції.

Витрачати останні гроші на ведення війни з тими, з ким ще недавно були чудові стосунки. Думати про те, як обдурити власне населення розповідями про те, як усе добре, бо важко уявити, що буде, коли все до них дійде. Думати, якою програмою спецефектів краще скористатися для монтажу спілкування з народом. І шкірою відчуватиме наближення кінця.

У Росії зараз у тренді міркування про історію та місце в ній правителів. Деяким там справді приготоване місце. Тільки не те, на яке вони розраховують.

А всім іншим країнам з стійкою конкурентною політичною системою, що не сформувалася, – урок того, як керувати не можна.

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