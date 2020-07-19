У фракции "Слуга народа" есть чаты в социальных сетях, в которых проходит так называемое "сигнальное голосование". Если по его результатам не набирают достаточное количество голосов, надеются на поддержку оппозиции.

Как монобольшинство узнает о поддержке законопроектов

В кабинете нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой есть "политическая доска" с перечнем всех народных депутатов 9-го созыва. Об этом она рассказала в интервью "Громадському".

Читайте также "Слуги народа" получили рекомендации, как комментировать годовщину монобольшинства

По этой доске определяют, какие депутаты будут голосовать за законопроекты.

Для принятия любого законопроекта нужно 226 голосов, соответственно нужно согласовывать внутри нашей фракции, чтобы законопроект был поддержан, и смотреть, как коллеги будут реагировать,

– отметила Третьякова.

Кроме того, "слуги народа" общаются в чатах соцсетей, чтобы узнать, кто как поддерживает законопроект. Если внутри фракции нет достаточного количества голосов за стратегический документ, срабатывает правило "70 на 30" или "80 на 20".

Как голосуют за документы относительно социальной сферы

"Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать вместе все", – пояснила нардеп.

Если такой поддержки не хватает, а закон не имеет стратегического значения, думают о поддержке представителей других фракций.

Третьякова отмечает, что в вопросах социальной политики "не должно быть оппонентов". А для "Слуги народа" важно, чтобы оппозиция также голосовала за законопроекты социальной направленности.

Возможные договоренности с другими фракциями

Депутат также подтвердила возможность договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса.

Такое бывает, но в любом случае когда меняется один закон, всегда есть (вопрос – 24 канал), можем ли мы это поддерживать,

– заявила Третьякова.

И добавила, что закон, который поддерживается, даже от другой фракции, должен не противоречить принципам работы монобольшинства или коалиции.

Обратите внимание Скандалы с неосторожными высказываниями: поможет ли "Слуге народа" кодекс этики

Что известно о скандале с участием Третьяковой

Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги". Такие слова политика вызвали шквал критики в сети. На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов – требуют отставки Третьяковой с должности руководительницы комитета.

Благодаря желанию создать "идеальную нацию" в соцсетях Третьякову сравнили с Адольфом Гитлером.

Галина Третьякова о детях "низкого качества": видео