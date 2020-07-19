Фракція "Слуга народу" має чати у соціальних мережах, в яких проходить так зване "сигнальне голосування". Якщо за його результатами не набирають достатню кількість голосів, сподіваються на підтримку опозиції.

Як монобільшість дізнається про підтримку законопроєктів

У кабінеті нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової є "політична дошка" з переліком усіх народних депутатів 9-го скликання. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Громадському".

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За цією дошкою визначають, які депутати голосуватимуть за законопроєкти.

Для ухвалення будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, відповідно треба узгоджувати і в середині нашої фракції, щоб законопроєкт був підтриманий, і дивитися, як колеги реагуватимуть,

– зазначила Третьякова.

Крім того, "слуги народу" спілкуються у чатах соцмереж, аби дізнатися, хто як підтримує законопроєкт. Якщо всередині фракції немає достатньої кількості голосів за стратегічний документ, спрацьовує правило "70 на 30" чи "80 на 20".

Як голосують за документи щодо соціальної сфери

"Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно ухвалити, то ми намагаємося голосувати разом всі", – пояснила нардепа.

Якщо такої підтримки бракує, а закон не має стратегічного значення, думають про підтримку представників інших фракцій.

Третьякова наголошує, що в питаннях соціальної політики "не має бути опонентів". А для "Слуги народу" важливо», аби опозиція також голосувала за законопроєкти соціального спрямування.

Можливі домовленості з іншими фракціями

Депутатка також підтвердила можливість домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси.

Таке буває, але в будь-якому випадку коли змінюється один закон, завжди є (питання – 24 канал), чи можемо ми це підтримувати,

– заявила Третьякова.

Та додала, що закон, який підтримується, навіть від іншої фракції, має не суперечити принципам роботи моно більшості чи коаліції.

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Що відомо про скандал за участю Третьякової

Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".

Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі. На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

Завдяки бажанню створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.

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