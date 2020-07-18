Робоча група "Слуги народу" працює над кодексом етики та коаліційною угодою, що є більш деталізованою програмою партії.

Про такі положення фракції розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Радіо Свобода".

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Вона погодилася, що з боку її колег трапляються скандали з необережними висловлюваннями. Проте невідомо, чи передбачатиме кодекс етики "Слуг народу" покарання за подібні висловлювання.

"Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентльменська" угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – пояснила Євгенія Кравчук.

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Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос зазначив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.

"Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то ніякі "джентльменські" угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракції", – заявив Гео Лерос.