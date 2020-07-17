Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сконфузився під час засідання Верховної Ради. Річ у тім, що Корнієнко випадково переплутав мікрофон у Раді з телефоном та почав свій виступ зі слів "Алло, так".

Звісно, після цього зал вибухнув сміхом та оплесками. Про це повідомляє 24 канал.

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Під час засідання Верховної Ради 17 липня Олександру Корнієнку надали слово. Однак нардеп спочатку забув вставити свою картку, а коли вставив, сказав у мікрофон: "Алло, так? Добрий день".

Відео кумедного інциденту швидко розлетілося у мережі. Свою поведінку сам Корнієнко пояснив просто – "запрацювався".

Конфуз Корнієнка у Верховній Раді: дивіться відео

Скандал за участю Корнієнка

Нещодавно Олександр Корнієнко потрапив у скандал через висловлювання про "робочу бабу, як корабельну сосну" щодо миколаївської бізнесвумен Тетяни Домбровської.

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