Давид Арахамія поділився з журналістами тим, які курйозні ситуації за його участі стали найбільшими "ляпами". Голова фракції "Слуги народу" вважає, що за рік роботи в Раді він "відзначився" скандалом з "корабельною сосною" й участю в дискусії щодо подачі води в Крим.

Про свої найбільші конфузи Давид Арахамія розповів у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Першим таким випадком є історія, яка трапилася після дискусії щодо подачі води в Крим. Народний депутат переконаний, що його тоді звинуватили безпідставно.

Це вирвані з контексту слова, коли я фактично потрапив у пастку. Я про це нічого не знав. Мені дали подискутувати, а потім розігнали на всю країну так, буцімто я зрадник,

– запевняє парламентар.

"Дати воду в Крим, але натомість мати якусь перевагу в переговорах по Донбасу? Я вважаю це достатнім компромісом. Я б на таке пішов", – заявляв Арахамія в лютому 2020 року. З цього й почався скандал.

Ще одним таким "мікроскандалом" Давид Арахамія назвав інцидент з "корабельною сосною". Він переконаний, що його особиста участь у цьому скандалі була мінімальною.

"Я тоді лише сказав слово "так", але так багато всього отримав. Мені здається, що це найбільший скандал у парламенті, який виник довкола слова "так", – певен лідер фракції "Слуги народу".

Скандал з корабельною сосною: коротко