Корабельна сосна й вода в Крим: Арахамія пригадав свої конфузи за рік у парламенті
Давид Арахамія поділився з журналістами тим, які курйозні ситуації за його участі стали найбільшими "ляпами". Голова фракції "Слуги народу" вважає, що за рік роботи в Раді він "відзначився" скандалом з "корабельною сосною" й участю в дискусії щодо подачі води в Крим.
Про свої найбільші конфузи Давид Арахамія розповів у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє 24 канал.
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Першим таким випадком є історія, яка трапилася після дискусії щодо подачі води в Крим. Народний депутат переконаний, що його тоді звинуватили безпідставно.
Це вирвані з контексту слова, коли я фактично потрапив у пастку. Я про це нічого не знав. Мені дали подискутувати, а потім розігнали на всю країну так, буцімто я зрадник,
– запевняє парламентар.
Ще одним таким "мікроскандалом" Давид Арахамія назвав інцидент з "корабельною сосною". Він переконаний, що його особиста участь у цьому скандалі була мінімальною.
"Я тоді лише сказав слово "так", але так багато всього отримав. Мені здається, що це найбільший скандал у парламенті, який виник довкола слова "так", – певен лідер фракції "Слуги народу".
Скандал з корабельною сосною: коротко
- У такий спосіб Давид Арахамія з головою партії Олександром Корнієнком обговорювали кандидатку в мери Миколаєва. Спершу здавалося, що це Ірина Аллахвердієва, але потім Корнієнко зізнався, що мовилося про Тетяну Домбровську.
- Задля справедливості слід відзначити, що участь Арахамії справді була мінімальною, а більшість скандальних висловлювань належать саме Корнієнку. Він вже перепросив і визнав, що народний депутат не може так висловлюватися.