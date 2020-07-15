Нацполіція чотири місяці розслідувала образи заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. Він назвав депутатку від фракції "Голос" Олександру Устінову "тупою вівцею". Втім в поліції не побачили порушень етичних норм в діях правоохоронця.

Внутрішня служба безпеки Нацполіції не розгледіла в дописі слідчого порушень правил етичної поведінки поліцейського. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила сама Олександра Устінова, оприлюднивши відповідний документ.

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Натомість, депутатка отримала п'ять судових позовів від Євгена Шевцова через те, що назвала його недостойним носити погони і звання поліцейського.

Справедливість є в цій країні, але мабуть лише для касти ментів і прокурорів, в яких свої правила,

– обурилась Олександра Устінова.



Результат службового розслідування щодо Євгена Шевцова / Скриншот з документу

Що відомо про образи Шевцовим Устінової

Скандал виник через розслідування журналістів проєкту "Наші гроші з Денисом Бігусом". Воно стосується нежитлового приміщення у центрі Києва розміром у 587 квадратних метрів. Це приміщення у "подарунок" отримала дружина Шевцова Альона на половину з сином ексзаступника голови СБУ у місті Києві Євгена Філімонова – Владиславом.

До цього приміщення належало Олексію Кікірешку – бізнесмену, власнику колишнього футбольного клубу "Арсенал-Київ".

50 нардепів, серед яких була й Устінова, офіційно вимагали від Авакова перевірити Шевцова.

Водночас слідчий відреагував на звернення депутатів з обуренням. Він застосував щодо нардепки Устінової образи на кшталт "тупа вівця", "мавпа" і "розумово відстале опудало".

Євген Шевцов відреагував на звернення депутатів до Арсена Авакова / Скриншот

Що відомо про статки Євгена Шевцова

У декларації слідчого майже все майно, як і доходи сім'ї Шевцових – за Альоною Шевцовою. У 2018 році саме Шевцов задекларував дохід у майже 350 тисяч гривень, а його дружина – 7 мільйонів і майже 700 тисяч гривень.

Також на дружину зареєстрована і вся нерухомість:

квартира у Києві на 63 квадрати – вартість майже 670 тисяч гривень;

земельна ділянка у Київській області на 1 тисячу квадратів;

нежитлове приміщення у Києві на 587 квадратів – 50% власності;

будинок у Горі Київської області на майже 350 квадратів;

квартира у Києві на 189 квадратів – вартість майже 5 мільйонів гривень.

Є у Шевцових і два автомобілі:

Lande Rover Range Rover Vogue 2016 року – вартість такої щонайменше 55 тисяч доларів або понад 1 мільйон 350 тисяч гривень;

Volkswagen Passat 2017 року – вартість щонайменше 17 тисяч доларів або майже 420 тисяч гривень.

Lande Rover декларує дружина, а Volkswagen – сам Шевцов, але зареєстрований він на фірму, якою керує Альона Шевцова.

Такою ж є і ситуація з задекларованими грошима сім'ї Шевцових – коли у Євгена в готівці було лише 50 тисяч гривень, то у його дружини справжні статки. Загалом у готівці та на банківських рахунках Альона Шевцова задекларувала майже 18 мільйонів гривень і 15 тисяч доларів.



Євген Шевцов з дружиною / Фото з соцмереж слідчого