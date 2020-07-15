Нацполиция четыре месяца расследовала оскорбления заместителя руководителя Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Он назвал депутата от фракции "Голос" Александру Устинову "тупой овцой". Впрочем, в полиции не увидели нарушений этических норм в действиях правоохранителя.

Внутренняя служба безопасности Нацполиции не разглядела в заметке следователя нарушений правил этического поведения полицейского. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила сама Александра Устинова, обнародовав соответствующий документ.

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Вместо этого, депутат получила пять судебных исков от Евгения Шевцова за то, что назвала его недостойным носить погоны и звание полицейского.

Справедливость есть в этой стране, но видимо лишь для касты ментов и прокуроров, у которых свои правила,

– возмутилась Александра Устинова.

Результат служебного расследования в отношении Евгения Шевцова / Скриншот документа

Что известно об оскорблениях Шевцовым Устиновой

Скандал возник из-за расследования журналистов проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом". Оно касается нежилого помещения в центре Киева размером в 587 квадратных метров. Это помещение в "подарок" получила жена Шевцова Алена на половину с сыном экс-заместителя главы СБУ в городе Киеве Евгения Филимонова – Владиславом.

До этого помещение принадлежало Алексею Кикирешку – бизнесмену, владельцу бывшего футбольного клуба "Арсенал-Киев".

50 нардепов, среди которых была и Устинова, официально потребовали от Авакова проверить Шевцова.

В то же время следователь отреагировал на обращение депутатов с возмущением. Он применил в отношении нардепа Устиновой оскорбления вроде "тупая овца", "обезьяна" и "умственно отсталое чучело".

Евгений Шевцов отреагировал на обращение депутатов к Арсена Авакову / Скриншот

Что известно о состоянии Евгения Шевцова

В декларации следователя почти все имущество, как и доходы семьи Шевцовых – у Алены Шевцовой. В 2018 году именно Шевцов задекларировал доход в почти 350 тысяч гривен, а его супруга – 7 миллионов и почти 700 тысяч гривен.

Также на жену зарегистрирована и вся недвижимость:

квартира в Киеве на 63 квадрата – стоимость почти 670 тысяч гривен;

земельный участок в Киевской области на 1 тысячу квадратов;

нежилое помещение в Киеве на 587 квадратов – 50% собственности;

дом в Горе Киевской области на почти 350 квадратов;

квартира в Киеве на 189 квадратов – стоимость почти 5 миллионов гривен.

Есть у Шевцовых и два автомобиля:

S lande Rover Range Rover Vogue 2016 года – стоимость такой минимум 55 тысяч долларов или более 1 миллиона 350 тысяч гривен;

Volkswagen Passat 2017 года – стоимость, по меньшей мере 17 тысяч долларов или почти 420 тысяч гривен.

S lande Rover декларирует жена, а Volkswagen – сам Шевцов, но зарегистрирован он на фирму, которой руководит Алена Шевцова.

Такой же является и ситуация с задекларированными деньгами семьи Шевцовых – когда у Евгения в наличке было всего 50 тысяч гривен, то у его жены настоящее состояние. Всего в наличности и на банковских счетах Алена Шевцова задекларировала почти 18 миллионов гривен и 15 тысяч долларов.

Евгений Шевцов с женой / Фото из соцсетей следователя