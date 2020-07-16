Давид Арахамия поделился с журналистами тем, какие курьезные ситуации с его участием стали самыми большими "ляпами". Председатель фракции "Слуга народа" считает, что за год работы в Раде он "отличился" скандалом с "корабельной сосной" и участием в дискуссии о подаче воды в Крым.

О своих самых больших конфузах Давид Арахамия рассказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает 24 канал.

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Первым таким случаем является история, которая случилась после дискуссии о подаче воды в Крым. Народный депутат убежден, что его тогда обвинили безосновательно.

Это вырванные из контекста слова, когда я фактически попал в ловушку. Я об этом ничего не знал. Мне дали подискутировать, а потом разогнали на всю страну так, будто я предатель,

– уверяет парламентарий.

"Дать воду в Крым, но зато иметь какое-то преимущество в переговорах по Донбассу? Я считаю это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел", – заявлял Арахамия в феврале 2020 года. С этого и начался скандал.

Еще одним таким "микроскандалом" Давид Арахамия назвал инцидент с "корабельной сосной". Он убежден, что его личное участие в этом скандале было минимальным.

"Я тогда только сказал слово "да", но так много всего получил. Мне кажется, что это самый большой скандал в парламенте, который возник вокруг слова "да", – уверен лидер фракции "Слуги народа".

Скандал с корабельной сосной: коротко