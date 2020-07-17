Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сконфузился во время заседания Верховной Рады. Дело в том, что Корниенко случайно перепутал микрофон в Раде с телефоном и начал свое выступление со слов "Алло, да".

Конечно, после этого зал взорвался смехом и аплодисментами. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Депутат ОПЗЖ Волошин обозвал Украину страной без суверенита: как отреагировали депутаты и Разумков

Подробнее про конфуз "слуги народа"

Во время заседания Верховной Рады 17 июля Александру Корниенко предоставили слово. Однако нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день".

Видео забавного инцидента быстро разлетелось в сети. Свое поведение сам Корниенко объяснил просто – "заработался".

Интересно Корабельная сосна и вода в Крым: Арахамия вспомнил свои конфузы за год в парламенте

Конфуз Корниенко в Верховной Раде: смотрите видео

Скандал с участием Корниенко

Недавно Александр Корниенко попал в скандал из-за высказывания про "рабочую бабу, как корабельную сосну" о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской.

Что известно о скандальном разговоре Корниенко и Арахамии