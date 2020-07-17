"Слуга народа" Корниенко сконфузился, перепутав микрофон в Раде с телефоном: смешное видео
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сконфузился во время заседания Верховной Рады. Дело в том, что Корниенко случайно перепутал микрофон в Раде с телефоном и начал свое выступление со слов "Алло, да".
Конечно, после этого зал взорвался смехом и аплодисментами. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Депутат ОПЗЖ Волошин обозвал Украину страной без суверенита: как отреагировали депутаты и Разумков
Подробнее про конфуз "слуги народа"
Во время заседания Верховной Рады 17 июля Александру Корниенко предоставили слово. Однако нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день".
Видео забавного инцидента быстро разлетелось в сети. Свое поведение сам Корниенко объяснил просто – "заработался".
Интересно Корабельная сосна и вода в Крым: Арахамия вспомнил свои конфузы за год в парламенте
Конфуз Корниенко в Верховной Раде: смотрите видео
Скандал с участием Корниенко
Недавно Александр Корниенко попал в скандал из-за высказывания про "рабочую бабу, как корабельную сосну" о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской.
Что известно о скандальном разговоре Корниенко и Арахамии
- Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия вляпались в скандал.
- В частной беседе они обсудили женщину, назвав ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".
- Председатель партии "Слуга народа" признал, что такой разговор был.
- Было в нем упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – совсем о другом человеке, а именно о бизнесвумен Татьяне Домбровской.
- Впоследствии Корниенко записал видео, где извинился за инцидент. Мол, Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.