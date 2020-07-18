Рабочая группа "Слуги народа" работает над кодексом этики и коалиционным соглашением, которое является более детализированной программой партии.

Такие положения фракции рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире "Радио Свобода".

Интересно "Слуга народа" Корниенко оконфузился, перепутав микрофон в Раде с телефоном: смешное видео

Она согласилась, что со стороны ее коллег "случаются скандалы с неосторожными высказываниями", однако неизвестно, будет ли предусматривать кодекс этики "Слуг народа" наказание за подобные высказывания.

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, потому что на самом деле само положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включение во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такое скорее "джентльменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", – пояснила Евгения Кравчук.

Читайте также Итоги работы нового парламента: что удалось депутатам за первый рабочий год

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос отметил, что сомневается в эффективности такого кодекса.

"Пока Офис президента имеет колоссальное влияние на парламент, то никакие "джентльменские" соглашения не помогут. Я сомневаюсь, что это сработает. Это лишний раз даст повод Офису Президента влиять на отдельных депутатов и их пребывание во фракции", – заявил Гео Лерос.