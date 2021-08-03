Кабмин внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вицепремьер-министров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
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Как было раньше
Ранее обязанности Шмыгаля должен был исполнять вице-премьер Алексей Резников. Дело в том, что в правительстве не было первого вице-премьера.
Что будет в компетенции Любченко
Кабмин также определил вопросы, которые будут находиться в компетенции Любченко:
- экономического и социального развития,
- торговли,
- государственной инвестиционной политики,
- внешнеэкономической политики,
- развития предпринимательства,
- государственно-частного партнерства, государственных закупок,
- экспортного контроля,
- контроля за ценами, регуляторной политики,
- рекламной деятельности,
- туризма.
Также чиновник занимается вопросами управления топливно-энергетическим комплексом и энергетической безопасности государства, охраны окружающей природной среды.