Кабмин внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вицепремьер-министров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

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Как было раньше

Ранее обязанности Шмыгаля должен был исполнять вице-премьер Алексей Резников. Дело в том, что в правительстве не было первого вице-премьера.

Что будет в компетенции Любченко

Кабмин также определил вопросы, которые будут находиться в компетенции Любченко:

  • экономического и социального развития,
  • торговли,
  • государственной инвестиционной политики,
  • внешнеэкономической политики,
  • развития предпринимательства,
  • государственно-частного партнерства, государственных закупок,
  • экспортного контроля,
  • контроля за ценами, регуляторной политики,
  • рекламной деятельности,
  • туризма.

Также чиновник занимается вопросами управления топливно-энергетическим комплексом и энергетической безопасности государства, охраны окружающей природной среды.