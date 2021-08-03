Кабмін вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністрів. Відповідну постанову опублікували на сайті уряду.

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Як було раніше

Раніше обов'язки Шмигаля мав виконувати віцепрем'єр Олексій Резніков. Річ у тім, що в уряді не було першого віцепрем'єра.

Що буде у компетенції Любченко

Кабмін також визначив питання, які перебуватимуть в компетенції Любченка:

економічного та соціального розвитку,

торгівлі,

державної інвестиційної політики,

зовнішньоекономічної політики,

розвитку підприємництва,

державно-приватного партнерства, державних закупівель,

експортного контролю,

контролю за цінами, регуляторної політики,

рекламної діяльності,

туризму.

Також чиновник займається питаннями управління паливно-енергетичним комплексом і енергетичної безпеки держави, охорони навколишнього природного середовища.

Зверніть увагу! У травні Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки. Перед тим він був главою Державної податкової служби. У червні політика ввели до складу Ради національної безпеки та оборони України.