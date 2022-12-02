Так, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за прошедшую неделю количество жалоб от потребителей возросло вдвое. Они касались несоблюдения графиков и несправедливости в очередности отключений.
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Какие жалобы обнаружили
Также была выявлена значительная часть жалоб украинцев на ненадлежащую коммуникацию операторов системы распределения (ОСР) с потребителями. В частности, были и случаи недонесения информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков.
При этом, благодаря анализу, проведенному Минэнерго, НКРЭКУ и Госэнергонадзора, удалось выяснить, что жалобы граждан обоснованные. Больше всего их поступило из:
- Киева и Киевщины,
- Полтавы,
- Львова.
Руководители ОСР будут нести персональную ответственность
Так как такая ситуация должна быть исправлена, министр энергетики Герман Галущенко провел совещание. Речь шла о справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями во время принудительного ограничения потребления света.
При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность,
– подчеркнул министр.
При этом замруководителя ОП Ростислав Шурма отметил, что вопросом национальной безопасности является соблюдение справедливости при снабжении электроэнергией как объектов критической инфраструктуры, так и потребителей. Поэтому это контролируется на самом высоком уровне государства.
Поэтому чтобы соблюдение графиков и очередности отключений были справедливыми, инспекция вместе с представителями НКРЭКУ, Укрэнерго и СБУ будет проводить внеплановые проверки. Уполномоченные представители соответствующих структур будут дежурить на диспетчерских пунктах ОСП и ОСР в утренние и вечерние часы пиков.
Кроме министра энергетики, участие в совещании приняли:
- заместитель руководителя офиса Президента Украины Ростислав Шурма,
- председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский,
- руководство Госэнергонадзора,
- руководство НЭК "Укрэнерго",
- руководство операторов систем распределения
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