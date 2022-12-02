Так, за словами міністра енергетики України Германа Галущенко за минулий тиждень кількість скарг від споживачів зросла удвічі. Вони стосувалися недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень.

До теми Обленерго перевірятимуть дотримання графіків відключення світла

Які скарги виявили

Також виявили значну частину скарг українців на неналежну комунікацію операторів системи розподілу (ОСР) зі споживачами. Зокрема були й випадки недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

При цьому, завдяки аналізу, який провели Міненерго, НКРЕКП та Держенергонагляд, вдалося з'ясувати, що скарги громадян є обгрунтованими. Найбільше ж їх поступило з:

Києва та Київщини,

Полтави,

Львова.

Керівники ОСР нестимуть персональну відповідальність

Оскільки така ситуація має бути виправлена, міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду. На ній йшлося про справедливу і рівномірну черговість розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час примусового обмеження споживання світла.

При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність,

– підкреслив міністр.

При цьому заступник керівника ОП Ростислав Шурма зазначив, що питанням національної безпеки є дотримання справедливості при постачанні електроенергії як об’єктам критичної інфраструктури, так і споживачам. Тому це контролюється на найвищому рівні держави.

Тому, щоб дотримання графіків та черговості відключень були справедливими, інспекція разом з представникам НКРЕКП, Укренерго та СБУ проводитиме позапланові перевірки. Уповноважені представники відповідних структур чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години.

Окрім міністра енергетики участь у нараді взяли:

заступник керівника офісу Президента України Ростислав Шурма,

голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський,

керівництво Держенергонагляду,

керівництво НЕК “Укренерго”,

керівництво операторів систем розподілу.

Блекаут в Україні

Через постійні обстріли Росії ймовірність нових блекаутів є зовсім не "туманною". Тож економічний експерт Борис Кушнірук розповів, як працюватимуть банки, пошта та зв'язок.

Також до тотальних блекаутів готуються як великі, так і малі магазини та супермаркети. Вони вже закуповують генератори та пальне, аби продовжувати стабільно працювати.

Щоб забезпечити людей зв'язком, місцева влада Києва об'єднала зусилля з мобільними операторами. Вони спільно розробили алгоритм, який дозволяє забезпечити мешканців безперебійним зв'язком.

Також у Києві заявляють, що через російські терористичні атаки є ймовірність, що столиця залишиться без опалення до весни. Це можливо, якщо окупанти уразять об'єкти критичної інфраструктури, роботу яких неможливо буде відновити протягом доби.

Варте уваги – Захід надає кошти Укренерго на терміновий ремонт енергооб'єктів: дивіться відео