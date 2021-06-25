Москва удивилась из-за введения санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
К теме Зеленский подписал санкции против окружения Путина: кто в списке
Почему Псеков удивляется
Песков утверждает, что странно продлевать санкции на фоне разговоров о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Эти шаги в Москве называют "обрубанием хвостов перед встречей".
Украина заинтересована в транзите газа, но объявляет санкции в отношении Миллера. А кто будет подписывать контракт?
– сказал Песков.
Что известно о санкциях
- Накануне украинский президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских бизнесменов и чиновников.
- Речь идет о главе госкорпорации "Ростех" Сергее Чемезове, владельце металлургической корпорации Михаиле Шелкове, главе "Газпрома" Алексее Миллере и бизнесменах братьях Ротенбергах. Всего под ограничения попали 538 фамилий.
- Срок санкций – 3 года. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и тому подобное.