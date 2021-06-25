Москва здивувалась через введення санкцій. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До теми Зеленський підписав санкції проти оточення Путіна: хто у списку
Чому Псєков дивується
Пєсков стверджує, що дивно продовжувати санкції на тлі розмов про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. ЦІ кроки у Москві називають "обрубуванням хвостів перед зустріччю".
Україна зацікавлена в транзиті газу, але оголошує санкції щодо Міллера. А хто буде підписувати контракт?
– сказав Пєсков.
Що відомо про санкції
- Напередодні український президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських бізнесменів та високопосадовців.
- Мовиться про голову держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, власника металургійної корпорації Михайла Шелкова, голову "Газпрому" Олексія Міллера та бізнесменів братів Ротенбергів. Загалом під обмеження потрапили 538 прізвищ.
- Термін санкцій – 3 роки. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України тощо.