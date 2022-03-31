Кто-то в депрессии, кто-то на передовой, а кто-то не понял, – Арахамия об "измене" в сети

Предварительные результаты переговоров между Украиной и Россией в Турции по прекращению войны вызвали немалую волну обсуждений в социальных сетях. Не все отзывы были одобрительными. Так что участники украинской делегации получили немало критики.

Одним из участников украинской делегации на переговорах с Россией является глава франции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он отреагировал на обвинения в измене, которые раздаются в социальных сетях.

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В интервью Арахамия сразу отверг возможность, что это могут быть боты.

Есть много людей. Кто-то в стадии депрессии из-за войны. Кто-то на передовой, и ему любое мнение, что нужно садиться и договариваться с Россией – само по себе отвратительно, несмотря на то, что там будет написано, кроме договора о капитуляции Россией. А все остальное – это не компромисс, а предательство. А есть люди, которые не разобрались, и они осторожно расстроены,

– заявил Арахамия.

По словам политика, чтобы среди украинцев было меньше таких разочарованных, им нужно разъяснять все детали. Но это должны делать не представители переговорной группы, а дипломаты и эксперты.

Он также успокоил всех, что озвученные после переговоров детали – это не подписанные документы. И переговорный процесс продолжается.

Измена в России

По словам Арахамии, в России тоже отрицательно приняли результаты переговоров. Но там причина негатива – в искаженной реальности из-за деятельности пропаганды. Ведь там более долгий период "накручивалось" население на войну против Украины, а теперь оказывается, что российская армия вынуждена отступать от Киева, а сама Россия может быть гарантом безопасности для Украины.

Больше всего досталось главе российской делегации – Владимиру Мединскому, бывшему министру культуры. Именно ему принадлежит фраза "рашка – говняшка" и о "лишней хромосоме у россиян" (лишняя хромосома является причиной синдрома Дауна). А во время переговоров с Украиной он испугался антисептика на столе.

По словам Арахамии, россияне настолько взбешены сейчас из-за этих переговоров, что Мединскому предоставили охрану.

Это создает дополнительное давление на российскую делегацию, которая "будет приперта общественным мнением в своем государстве", убежден Арахамия.

Следующий раунд переговоров Украина и Россия проведут 1 апреля. Однако он пройдет уже в режиме онлайн.