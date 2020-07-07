Кто для Киева украинцы, получившие российские паспорта на оккупированных территориях
Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.
Отношение власти к украинцам, которые получили российские паспорта
Об этом рассказал вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Сделал он это в эфире программы "Свобода слова".
Актуально Россия раздает паспорта: Путин упростил получение гражданства для украинцев и белорусов
По словам чиновника, 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта.
В режиме переходного правосудия мы пишем, в частности идею, что большинство людей, которые получили те паспорта, – и в Крыму, и на Донбассе оккупированном – являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий,
– отметил Резников.
В то же время он подчеркнул, что коллаборационисты оккупационного российского режима должны ответить за преступления, которые они совершили.
"Только тем, кто был коллаборационистами, служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках – эти будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки избежать этой ответственности", – подытожил вице-премьер.
Интересно Остаются ли гражданами Украины те, кто получил паспорт на Донбассе: объяснение Мережко
Российские паспорта на оккупированных территориях: что известно
- Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса в конце апреля 2019 года. Стало это возможным после того, как президент страны Владимир Путин одобрил соответствующий указ: по нему украинцы из отдельных районов Донетчины и Луганщины могут получить документы по упрощенной процедуре.
- Кроме того, 1 мая того же года он подписал еще один указ, касающийся уже упрощенного порядка получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
- Но на этом хозяин Кремля не остановился, и издал указ, по которому получить российское гражданство могут жители всего Донбасса.
- Также прокремлевские СМИ распространили информацию, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта. Сделать они это могут в любом регионе России. Информацию о местах их проживания и бывшие гражданства в такие документы не вносить.
- Жителям оккупированного Донбасса, получившим от России незаконные паспорта, также разрешили голосовать за поправки к конституции России.
- Украина и мировое сообщество не признают российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.