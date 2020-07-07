Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

Отношение власти к украинцам, которые получили российские паспорта

Об этом рассказал вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Сделал он это в эфире программы "Свобода слова".

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По словам чиновника, 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта.

В режиме переходного правосудия мы пишем, в частности идею, что большинство людей, которые получили те паспорта, – и в Крыму, и на Донбассе оккупированном – являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий,

– отметил Резников.

В то же время он подчеркнул, что коллаборационисты оккупационного российского режима должны ответить за преступления, которые они совершили.

" Только тем, кто был коллаборационистами, служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках – эти будут точно нести ответственность , несмотря на любые попытки избежать этой ответственности", – подытожил вице-премьер.

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