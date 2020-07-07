Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму та на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

Ставлення влади до українців, які отримали російські паспорти

Про це розповів віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Зробив він це у ефірі програми "Свобода слова".

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За словами посадовця, 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти.

У режимі перехідного правосуддя ми пишемо, зокрема ідею, що більшість людей, які отримали ті паспорти, – і в Криму, і на Донбасі окупованому – є заручниками. Це їхній спосіб виживання. До них українська держава не має претензій,

– зауважив Резніков.

Водночас він наголосив, що колаборанти окупаційного російського режиму мають відповісти за злочини, які вони вчинили.

"Тільки до тих, хто був колаборантами, служив вірою та правдою окупаційному режиму, і в кого кров на руках, – ці будуть точно нести відповідальність, попри будь-які спроби уникнути цієї відповідальності", – підсумував віце прем’єр.

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