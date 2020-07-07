Ким для Києва є українці, що отримали російські паспорти на окупованих територіях
Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму та на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.
Ставлення влади до українців, які отримали російські паспорти
Про це розповів віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Зробив він це у ефірі програми "Свобода слова".
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За словами посадовця, 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти.
У режимі перехідного правосуддя ми пишемо, зокрема ідею, що більшість людей, які отримали ті паспорти, – і в Криму, і на Донбасі окупованому – є заручниками. Це їхній спосіб виживання. До них українська держава не має претензій,
– зауважив Резніков.
Водночас він наголосив, що колаборанти окупаційного російського режиму мають відповісти за злочини, які вони вчинили.
"Тільки до тих, хто був колаборантами, служив вірою та правдою окупаційному режиму, і в кого кров на руках, – ці будуть точно нести відповідальність, попри будь-які спроби уникнути цієї відповідальності", – підсумував віце прем’єр.
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Російські паспорти на окупованих територіях: що відомо
- Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня 2019 року. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою.
- Крім того, 1 травня того ж року він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
- Але на цьому господар Кремля не зупинився, і видав указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу.
- Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.
- Жителям окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, також дозволили голосувати за поправки до конституції Росії.
- Україна та світова спільнота не визнають російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. ЄС закликав країн-членів ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.