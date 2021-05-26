Нет никакого Лукашенко: кто финансирует преступный режим в Беларуси

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси. Многие уже так и сделали.

Согласно FlightRadar прямо сейчас над белорусским небом нет ни одного самолет. Звучат призывы как можно скорее ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко. Мировые СМИ называют Лукашенко международным террористом.

Важно "Батькастан" уничтожат так же, как украинцы свергли Януковича

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины – Вильнюс (рейс FR4978), был похищен международным террористом Лукашенко и отогнан в Минск при помощи истребителя. И здесь я хочу напомнить, что такое лукашенковская Беларусь.

"Союзное государство РФ и Беларуси – надгосударственность России и Беларуси, с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Вот именно это, "…с поэтапно организуемым единым политическим, военным…".

По словам Славы Рабиновича, Путин финансирует Лукашенко / Фото 24 канал

Интересно Лукашенко удалось невероятное

Истребитель, говоришь? Воздушное пиратство, говоришь? Союзное государство, говоришь?

Нет никакого Лукашенко.

Есть Путин, который финансирует преступный режим Лукашенко уже не одно десятилетие. Финансирует нашими налогами, которые Путин крадет из нашего национального бюджета.

Если бы Путин не финансировал Лукашенко, Лукашенко не продержался бы у власти и трех месяцев. А скорее всего, даже одного.

Вводя санкции только против режима Лукашенко, за этот акт международного терроризма, "коллективный Запад" сильно ошибается.

Точно такие же санкции должны быть введены и против режима Путина. По этой очень простой логике.