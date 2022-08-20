Те лица, которые не получили пособия, смогут повторно подать заявку на выплату. Как это сделать читайте в материале 24 канала.

Важно Выплаты для ВПЛ могут порезать: кого лишат и когда это произойдет

Лица, пострадавшие от российской агрессии, имеют право на получение:

  • государственной помощи;
  • пособия от волонтеров;
  • помощи от международных организаций.

Для получения помощи нужно заполнить заявку на платформе "еПомощь".

Как получить помощь

Для получения пособия до 1 октября 2022 года необходимо осуществить следующее:

  • прийти в орган соцзащиты населения;
  • написать заявление;
  • предоставить дополнительную информацию, хранящуюся на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дия".

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Непременным условием получения пособия остается действующий статус ВПЛ. В то же время, перечень, на основе которого ВПЛ будут получать выплаты, утверждает Минреинтеграции. Этот перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.

По состоянию на 17 августа 2022 года в перечне, утвержденном соответствующим приказом Минреинтеграции, – 323 общины в 9 областях, а именно:

  • Донецкая область – 66 общин;
  • Харьковская область – 56 общин;
  • Днепропетровская область – 9 общин;
  • Луганская область – 37 общин;
  • Запорожская область – 54 общин;
  • Херсонская область – 49 общин;
  • Николаевская область – 26 общин;
  • Сумская область – 21 община;
  • Черниговская область – 5 общин.

Для кого отменяются выплаты

В то же время выплаты отменяются для ВПЛ, которые:

  • вернулись домой;
  • переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный перечень;
  • имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий россии.

Вместе с тем, украинцы могут обратиться за получением помощи от международных организаций. Это можно сделать:

  • Через органы соцзащиты или через сайт "помощь". Министерство социальной политики Украины собирает эту информацию и передает списки международным организациям для выплат, чтобы не происходило дублирования.
  • Онлайн или напрямую через представительство международной организации в Украине.

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