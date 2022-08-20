Те лица, которые не получили пособия, смогут повторно подать заявку на выплату. Как это сделать читайте в материале 24 канала.

Важно Выплаты для ВПЛ могут порезать: кого лишат и когда это произойдет

Лица, пострадавшие от российской агрессии, имеют право на получение:

государственной помощи;

пособия от волонтеров;

помощи от международных организаций.

Для получения помощи нужно заполнить заявку на платформе "еПомощь".

Обратите внимание! С повторным заявлением о денежной выплате могут обратиться ВПЛ, которые подавали заявки через "Дию" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи.

Как получить помощь

Для получения пособия до 1 октября 2022 года необходимо осуществить следующее:

прийти в орган соцзащиты населения;

написать заявление;

предоставить дополнительную информацию, хранящуюся на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дия".

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Непременным условием получения пособия остается действующий статус ВПЛ. В то же время, перечень, на основе которого ВПЛ будут получать выплаты, утверждает Минреинтеграции. Этот перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.

По состоянию на 17 августа 2022 года в перечне, утвержденном соответствующим приказом Минреинтеграции, – 323 общины в 9 областях, а именно:

Донецкая область – 66 общин;

Харьковская область – 56 общин;

Днепропетровская область – 9 общин;

Луганская область – 37 общин;

Запорожская область – 54 общин;

Херсонская область – 49 общин;

Николаевская область – 26 общин;

Сумская область – 21 община;

Черниговская область – 5 общин.

Для кого отменяются выплаты

В то же время выплаты отменяются для ВПЛ, которые:

вернулись домой;

переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный перечень;

имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий россии.

Любопытно! Около почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен.

Вместе с тем, украинцы могут обратиться за получением помощи от международных организаций. Это можно сделать:

Через органы соцзащиты или через сайт "помощь". Министерство социальной политики Украины собирает эту информацию и передает списки международным организациям для выплат, чтобы не происходило дублирования.

Онлайн или напрямую через представительство международной организации в Украине.