Те лица, которые не получили пособия, смогут повторно подать заявку на выплату. Как это сделать читайте в материале 24 канала.
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Лица, пострадавшие от российской агрессии, имеют право на получение:
- государственной помощи;
- пособия от волонтеров;
- помощи от международных организаций.
Для получения помощи нужно заполнить заявку на платформе "еПомощь".
Как получить помощь
Для получения пособия до 1 октября 2022 года необходимо осуществить следующее:
- прийти в орган соцзащиты населения;
- написать заявление;
- предоставить дополнительную информацию, хранящуюся на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дия".
Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Непременным условием получения пособия остается действующий статус ВПЛ. В то же время, перечень, на основе которого ВПЛ будут получать выплаты, утверждает Минреинтеграции. Этот перечень не фиксирован – он регулярно актуализируется.
По состоянию на 17 августа 2022 года в перечне, утвержденном соответствующим приказом Минреинтеграции, – 323 общины в 9 областях, а именно:
- Донецкая область – 66 общин;
- Харьковская область – 56 общин;
- Днепропетровская область – 9 общин;
- Луганская область – 37 общин;
- Запорожская область – 54 общин;
- Херсонская область – 49 общин;
- Николаевская область – 26 общин;
- Сумская область – 21 община;
- Черниговская область – 5 общин.
Для кого отменяются выплаты
В то же время выплаты отменяются для ВПЛ, которые:
- вернулись домой;
- переместились с территории территориальных общин, которые сегодня не входят в вышеперечисленный перечень;
- имеют жилье, то есть оно у них не разрушено и не повреждено в результате боевых действий россии.
Вместе с тем, украинцы могут обратиться за получением помощи от международных организаций. Это можно сделать:
- Через органы соцзащиты или через сайт "помощь". Министерство социальной политики Украины собирает эту информацию и передает списки международным организациям для выплат, чтобы не происходило дублирования.
- Онлайн или напрямую через представительство международной организации в Украине.
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