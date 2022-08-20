Ті особи, які не отримали грошову допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату. Як це зробити – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Виплати для ВПО можуть порізати: кого позбавлять та коли це станеться

Особи, що постраждали від російської агресії, мають право на отримання:

  • державної допомоги;
  • допомоги від волонтерів;
  • допомоги від міжнародних організацій.

Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку на платформі "єДопомога".

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги до 1 жовтня 2022 року необхідно здійснити наступне:

  • прийти до органу соцзахисту населення;
  • написати заяву;
  • надати додаткову інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Неодмінною умовою отримання допомоги лишається чинний статус ВПО. Водночас перелік, на основі якого ВПО отримуватимуть виплати, затверджує Мінреінтеграції. Цей перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

Станом на 17 серпня 2022 року у переліку, затвердженому відповідним наказом Мінреінтеграції, – 323 громада у 9 областях, а саме:

  • Донецька область – 66 громад;
  • Харківська область – 56 громад;
  • Дніпропетровська область – 9 громад;
  • Луганська область – 37 громад;
  • Запорізька область – 54 громад;
  • Херсонська область – 49 громад;
  • Миколаївська область – 26 громад;
  • Сумська область – 21 громада;
  • Чернігівська область – 5 громад.

Для кого скасовуються виплати

Водночас виплати скасовуються для ВПО, які:

  • повернулись додому;
  • перемістилися з території територіальних громад, які на сьогодні не входять до вищезазначеного Переліку;
  • мають житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій росії.

Разом з тим українці можуть звернутися для отримання допомоги від міжнародних організацій. Це можна зробити:

  • Через органи соцзахисту або через сайт "єДопомога". Міністерство соціальної політики України збирає цю інформацію і передає списки міжнародним організаціям для виплат, щоб не відбувалось дублювань.
  • Онлайн або безпосередньо через представництво міжнародної організації в Україні.

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