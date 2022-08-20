Ті особи, які не отримали грошову допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату. Як це зробити – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Виплати для ВПО можуть порізати: кого позбавлять та коли це станеться

Особи, що постраждали від російської агресії, мають право на отримання:

державної допомоги;

допомоги від волонтерів;

допомоги від міжнародних організацій.

Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку на платформі "єДопомога".

Зверніть увагу! З повторною заявою про грошову виплату можуть звернутися ВПО, які подавали заявки через "Дію" до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомогу.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги до 1 жовтня 2022 року необхідно здійснити наступне:

прийти до органу соцзахисту населення;

написати заяву;

надати додаткову інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Неодмінною умовою отримання допомоги лишається чинний статус ВПО. Водночас перелік, на основі якого ВПО отримуватимуть виплати, затверджує Мінреінтеграції. Цей перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

Станом на 17 серпня 2022 року у переліку, затвердженому відповідним наказом Мінреінтеграції, – 323 громада у 9 областях, а саме:

Донецька область – 66 громад;

Харківська область – 56 громад;

Дніпропетровська область – 9 громад;

Луганська область – 37 громад;

Запорізька область – 54 громад;

Херсонська область – 49 громад;

Миколаївська область – 26 громад;

Сумська область – 21 громада;

Чернігівська область – 5 громад.

Для кого скасовуються виплати

Водночас виплати скасовуються для ВПО, які:

повернулись додому;

перемістилися з території територіальних громад, які на сьогодні не входять до вищезазначеного Переліку;

мають житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій росії.

Цікаво! Біля майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які стали переселенцями через повномасштабну війну росії проти України, загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень.

Разом з тим українці можуть звернутися для отримання допомоги від міжнародних організацій. Це можна зробити:

Через органи соцзахисту або через сайт "єДопомога". Міністерство соціальної політики України збирає цю інформацію і передає списки міжнародним організаціям для виплат, щоб не відбувалось дублювань.

Онлайн або безпосередньо через представництво міжнародної організації в Україні.