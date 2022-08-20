Ті особи, які не отримали грошову допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату. Як це зробити – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Особи, що постраждали від російської агресії, мають право на отримання:
- державної допомоги;
- допомоги від волонтерів;
- допомоги від міжнародних організацій.
Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку на платформі "єДопомога".
Як отримати допомогу
Для отримання допомоги до 1 жовтня 2022 року необхідно здійснити наступне:
- прийти до органу соцзахисту населення;
- написати заяву;
- надати додаткову інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".
Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Неодмінною умовою отримання допомоги лишається чинний статус ВПО. Водночас перелік, на основі якого ВПО отримуватимуть виплати, затверджує Мінреінтеграції. Цей перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.
Станом на 17 серпня 2022 року у переліку, затвердженому відповідним наказом Мінреінтеграції, – 323 громада у 9 областях, а саме:
- Донецька область – 66 громад;
- Харківська область – 56 громад;
- Дніпропетровська область – 9 громад;
- Луганська область – 37 громад;
- Запорізька область – 54 громад;
- Херсонська область – 49 громад;
- Миколаївська область – 26 громад;
- Сумська область – 21 громада;
- Чернігівська область – 5 громад.
Для кого скасовуються виплати
Водночас виплати скасовуються для ВПО, які:
- повернулись додому;
- перемістилися з території територіальних громад, які на сьогодні не входять до вищезазначеного Переліку;
- мають житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій росії.
Разом з тим українці можуть звернутися для отримання допомоги від міжнародних організацій. Це можна зробити:
- Через органи соцзахисту або через сайт "єДопомога". Міністерство соціальної політики України збирає цю інформацію і передає списки міжнародним організаціям для виплат, щоб не відбувалось дублювань.
- Онлайн або безпосередньо через представництво міжнародної організації в Україні.
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