Впрочем, некоторые группы людей все же считают Россию наследницей Руси. Это прежде всего электорат ОПЗЖ и Партии Шария.

Кстати За 2 года уменьшилось количество сторонников предоставления Томоса ПЦУ: опрос

Украина – наследница Киевской Руси

Несмотря на длительную российскую пропаганду и тезисы об "общности истории", украинцы в основном считают, что Киевская Русь – украинское наследие.

75% опрошенных считают Украину наследницей Киевской Руси;

8% – считают Россию;

9% – не считают правопреемницей ни одну из двух стран.



Опрос о государстве-наследнице Руси / Скриншот

Кто назвал преемницей Киевской Руси – Россию

Мнение населения практически не отличается в зависимости от региона проживания. На западе Украины Россию правопреемницей Руси называют лишь 3% опрошенных, а на востоке – 16%.

Относительно возраста показатели также фактически не отличаются: для молодежи это 75 – 77% опрошенных, для людей в возрасте – около 70%.

Значительно влияет на отношение к преемственности Киевской Руси политические предпочтения опрошенных.

Так, среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партий Мураева и Шария больше сторонников России. Лишь от 34 до 47% опрошенных среди них называют наследницей Россию.

Что известно об этом опросе? Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 23 – 25 июля Метод опроса – телефонные интервью. В целом опросили 2 500 совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.