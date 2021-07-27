Впрочем, некоторые группы людей все же считают Россию наследницей Руси. Это прежде всего электорат ОПЗЖ и Партии Шария.
Кстати За 2 года уменьшилось количество сторонников предоставления Томоса ПЦУ: опрос
Украина – наследница Киевской Руси
Несмотря на длительную российскую пропаганду и тезисы об "общности истории", украинцы в основном считают, что Киевская Русь – украинское наследие.
- 75% опрошенных считают Украину наследницей Киевской Руси;
- 8% – считают Россию;
- 9% – не считают правопреемницей ни одну из двух стран.
Опрос о государстве-наследнице Руси / Скриншот
Кто назвал преемницей Киевской Руси – Россию
Мнение населения практически не отличается в зависимости от региона проживания. На западе Украины Россию правопреемницей Руси называют лишь 3% опрошенных, а на востоке – 16%.
Относительно возраста показатели также фактически не отличаются: для молодежи это 75 – 77% опрошенных, для людей в возрасте – около 70%.
Значительно влияет на отношение к преемственности Киевской Руси политические предпочтения опрошенных.
Так, среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партий Мураева и Шария больше сторонников России. Лишь от 34 до 47% опрошенных среди них называют наследницей Россию.