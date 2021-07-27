Втім, деякі групи людей все ж вважають Росію спадкоємицею Русі. Це передовсім електорат ОПЗЖ та Партії Шарія.
До речі За 2 роки зменшилась кількість прихильників надання Томосу ПЦУ: опитування
Україна – спадкоємиця Київської Русі
Незважаючи на тривалу російську пропаганду і тези про "спільність історії", українці здебільшого вважають, що Київська Русь – українська спадщина.
- 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі;
- 8% – вважають Росію;
- 9% – не вважають правонаступницею жодну з двох країн.
Опитування про державу-спадкоємицю Русі / Скриншот
Хто назвав наступницею Київської Русі – Росію
Думка населення практично не відрізняється у залежності від регіону проживання. На Заході України Росію правонаступницею Русі називають лише 3% опитаних, а на Сході – 16%.
Щодо віку показники також фактично не відрізняються: для молоді це 75 – 77% опитаних, для людей у віці – близько 70%.
Як залежить ставлення від віку, регіону і політичних вподобань / Скриншот
Значно впливає на ставлення щодо наступництва Київської Русі політичні вподобання опитаних.
Так, серед виборців "Опозиційної платформи – За життя", партій Мураєва і Шарія більше прихильників Росії. Лише від 34 до 47% опитаних серед них називають спадкоємицею Росію.