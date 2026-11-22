Российский диктатор Владимир Путин после встреч в Китае неожиданно выступил с предложением пригласить европейских представителей в Москву для переговоров по вопросам безопасности. Такая инициатива вызвала немало вопросов о том, осмелится ли хоть кто-нибудь из лидеров ЕС переступить порог Кремля.

Несмотря на явную абсурдность этого предложения, определенные дипломатические контакты на территории агрессора все же не исключаются. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что высокопоставленные чиновники Европейского Союза ни при каких условиях не примут таких кремлевских приглашений. В то же время визиты отдельных западных представителей более низкого ранга все же могут состояться в рамках подготовительных процессов.

Кто из европейских представителей может отправиться в Россию

Эксперт убежден, что публичные призывы Москвы носят чисто манипулятивный характер, поэтому лидеры ЕС не будут участвовать в кремлевских спектаклях. Однако технические контакты дипломатов перед началом реальных переговоров остаются возможными.

Кайя Каллас и Урсула фон дер Ляйен, конечно, не поедут, но некоторые дипломаты и эмиссары вполне могут отправиться. И если это станет частью подготовки к каким-либо переговорам на нейтральной площадке,

– пояснил Богданов.

Политолог предположил, кто из Европы может поехать в Москву: смотрите видео

По словам политолога, если бы у Путина было реальное желание договориться, переговоры давно могли бы состояться на нейтральной территории – например, в Стамбуле, Дубае, Дохе или Астане. Вместо этого диктатор продолжает выдвигать абсурдные требования относительно границ НАТО 1997 года или выхода Финляндии из Альянса.

Пока эти условия остаются на столе переговоров, нет смысла никуда собираться, потому что это нереальные условия, которые явно выдвигаются с целью сорвать переговорный процесс,

– подчеркнул эксперт.

Богданов добавил, что поведение и заявления российского диктатора свидетельствуют о полном провале его ожиданий от переговоров на саммите в Шэньчжэне. Когда ситуация выходит из-под контроля, глава Кремля традиционно прибегает к привычной тактике запугивания.