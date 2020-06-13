Ежедневно в Украине фиксируют новые случаи заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 753 человек – это новый антирекорд. Кто из украинских политиков подхватил недуг – читайте дальше.

Коронавирус начали фиксировать у нардепов еще в конце марта. Об этом сообщает 24 канал.

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Коронавирус в Офисе Президента

Алексей Резников

Информация о положительном диагнозе министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова появилась 13 июня. Об этом начал писать сразу ряд украинских СМИ. Предполагают, что министр мог подхватить болезнь во время командировки во Францию 12 июня.

Руслан Демченко

В тот же день недуг обнаружили и советника президента Владимира Зеленского Руслана Демченко. Он вместе с Резниковым находился в командировке. По информации СМИ, коронавирус обоим диагностировали 12 июня вечером.

По состоянию на 13 июня 15:00 политики уже прошли необходимое тестирование.

Обратите внимание! У жены Владимира Зеленского Елены также обнаружили коронавирус. Из-за этого и президенту Украины прописали особый режим работы.

Коронавирус в Верховной Раде

Сергей Шахов

Нардеп из группы "Доверие" первым среди парламентариев заболел коронавирусом. Он заболел после отдыха в элитном французском Куршевеле.

Сергей Вельможный

В тот же день, что и о Сергее Шахове, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного. Он вместе с сыном лечился в Александровской больнице.

Александр Лукашев

Впоследствии заболел нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев. Он уже поборол недуг.

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Сергей Рудык

24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.

Руслан Горбенко

Нардеп из "Слуга народа" подтвердил информацию о своем недуге также 24 марта. Он лечился в столичной Александровской больнице.

Анна Скороход

28 марта о том, что заболела коронавирусом, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она является внефракционной, ранее принадлежала к "слугам народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине. 6 апреля она рассказала, что у нее второй положительный тест на коронавирус.

Владимир Ватрас

29 марта появилась информация об инфицировании "Слуги народа" Владимира Ватраса. Он находился в одной из больниц на Хмельнитчине.



Нардепы, больные коронавирусом / инфографика 24 канала

Андрей Холодов

Еще один нардеп от "Слуги народа" переболел коронавирусом на Кипре.

Олег Мейдич

19 мая коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. На следующий день вся фракция ушла на самоизоляцию.

Юрий Аристов

Народный депутат и председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов заболел 22 мая. Аристов чувствовал себя нормально, а выявленные у него симптомы были легкими.

Валерий Божик

28 мая стало известно о коронавирусе у народного депутата из "Слуги народа" Валерия Божика. Он прошел в Раду по мажоритарному округу в Черновицкой области.

COVID-19 среди чиновников

Андрей Крищенко

Заместитель главы Нацполиции Украины и начальник полиции Киева Андрей Крищенко заболел коронавирусом. Диагноз подтвердили 27 марта.