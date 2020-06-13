Обратите внимание Жесткое столкновение с коронавирусом в будущем

За сутки в Украине снова зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусной болезнью – еще 753 новых случая. Общее количество больных COVID-19 составляет – 30 506.

За минувшие сутки также подтвердили еще 10 летальных случаев в результате осложнений коронавирусной болезни, с начала эпидемии умерли 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.

А вот выздоровели – 13 976 украинцев, из которых 409 за минувшие сутки.

Главные новости о коронавирус в Украине

Отмена пробного ВНО

В Украине за минувшие сутки выявили рекордное количество больных COVID-19. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Кабмин решил отменить проведение пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня.

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О том, что пробное ВНО не состоится в том формате, в котором его планировали провести ранее сообщил Максим Степанов. В то же время, все желающие смогут пройти пробное ВНО дома онлайн. В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов.

Коронавирус у Резникова и Демченко

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Вместе с ним диагноз якобы подтвердили у советника президента Владимира Зеленского Руслана Демченко. Сами чиновники пока не комментируют ситуацию, однако об их инфицировании со ссылкой на источники в Офисе Президента пишут СМИ.

Коронавирус у обоих политиков будто бы диагностировали вечером 12 июня. В тот же день они были на переговорах с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже.

Кина не будет

Кабмин принял решение не возобновлять работу кинотеатров в Украине. Сделать это пока не позволяет эпидемиологическая ситуация. Глава Минздрава Максим Степанов провел встречи с представителями сетей кинотеатров и согласовал с ними этот вопрос.

Львовщина бьет антирекорды

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Такое количество больных – крупнейшее с начала эпидемии в регионе. Лабораторные центры города провели 639 ПЦР-тестов, из которых 132 – положительные. Среди них 59 жителей Львова. Заметим, что в области уже 92 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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Второй волны пока нет

Резкий рост количества больных коронавирусом в Украине не связан со второй волной пандемии. У нас до сих пор продолжается первая волна заболеваемости. По мнению главного санитарного врача страны, о новой волне нельзя говорить по результатам двух – трех дней.

Вторая волна COVID-19 в Украине, по словам Ляшко, вероятно, придется на заболеваемость сезонным гриппом.

Отдых, который рекомендует Минздрав

В Украине, несмотря на пандемию, для летнего отдыха можно поехать в один из четырех регионов. В Минздраве рекомендуют выбрать Одесскую, Херсонскую, Запорожскую или Николаевскую области. Эти регионы отвечают критериям Министерства здравоохранения.

Новости о коронавирус в мире за 12 июня

Статистика заболевания

Всего в мире 7 765 626 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 428 745 человек. 3 983 706 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 117 027

Бразилия – 829 902

Россия – 520 129

Индия – 310 131

Великобритания – 292 950.

Пекин на карантине

В китайской столице закрыли большой оптовый рынок "Синьфади", который расположен в районе Фэнтай. Там в отделении, где продают свежую рыбу и дичь, выявивли коронавирус. На рынке работают более 10 тысяч сотрудников, их всех планируют протестировать на COVID-19. Пока инфекцию обнаружили у 5 человек.

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Из-за коронавируса на рынке в Пекине закрыли на карантин несколько кварталов. Люди из районов Пекина, где введен карантин, обязаны соблюдать режим самоизоляции, не имеют права покидать дома, а власть принимает меры по обеспечению их продуктами и товарами первой необходимости, мобилизируя для этого волонтеров. Опасения Китая не напрасны, ведь там 2 дня подряд фиксируют случаи местной передачи COVID-19.

Lufthansa и тесты на коронавирус

Немецкая авиакомпания Lufthansa будет делать тесты на коронавирус своим пассажирам перед вылетом. Такая опция для путешественников появится еще в июне или в начале июля.

Первыми тестировать пассажиров начнут в аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Исследование будут проводить в центрах-партнерах авиакомпании. Обещают, что результаты будут известны в течение четырех часов.