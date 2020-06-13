Новости о коронавирусе 13 июня: COVID-19 у Резникова и Демченко, отмена пробного ВНО
В Украине зафиксировали новый суточный рекорд количества больных COVID-19. СМИ сообщают, что инфекцию подхватили министр Резников и советник президента Демченко. Из-за неблагоприятной эпидемситуации в Украине отменили пробное ВНО. На большом рынке в Пекине – вспышка COVID-19, на карантин закрыли несколько кварталов города. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 июня.
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За сутки в Украине снова зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусной болезнью – еще 753 новых случая. Общее количество больных COVID-19 составляет – 30 506.
За минувшие сутки также подтвердили еще 10 летальных случаев в результате осложнений коронавирусной болезни, с начала эпидемии умерли 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.
А вот выздоровели – 13 976 украинцев, из которых 409 за минувшие сутки.
- За прошедшие сутки было прведено 18 247 тестирований. Из них 10 896 исследований методом ПЦР, а также 7351 – методом ИФА.
- По состоянию на 13 июня в Украине продолжает расти количество больных коронавирус медиков. Так, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 124 медицинских работников. В целом в Украине заразились уже 5446 медиков.
- В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили аж 19 новых случаев заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 13 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 173 человек. К сожалению, с начала эпидемии четверо военных сконачлись. На изоляции сейчас находятся 536 человек.
COVID-19 в областях Украины 13 июня:
- Черновицкая область – 3869;
- Киев – 3838;
- Львовская область – 2658;
- Ровненская область – 2297;
- Ивано-Франковская область – 1695;
- Закарпатская область – 1583;
- Тернопольская область – 1403;
- Харьковская область – 1482;
- Киевская область – 1784;
- Винницкая область – 1369;
- Волынская область – 1354;
- Одесская область – 1081;
- Днепропетровская область -990
- Житомирская область – 1032;
- Кировоградская область -577;
- Хмельницкая область – 544;
- Запорожская область – 521;
- Черкасская область -536;
- Николаевская область – 320;
- Черниговская область – 385;
- Полтавская область – 278;
- Донецкая область – 290;
- Сумская область – 208;
- Херсонская область – 179;
- Луганская область – 56.
Польша открыла границы для стран-соседей, но не для Украины
С 13 июня на территорию Польши без преград могут въезжать иностранцы из стран-соседей, которые являются членами ЕС. К сожалению, установленные ранее карантинные ограничения для украинцев продолжают действовать.
Туристы из соседних с Польшей стран ЕС имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через государство, им не нужно проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран.