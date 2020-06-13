Новини про коронавірус 13 червня: COVID-19 у Резнікова і Демченка, скасування пробного ЗНО
В Україні зафіксували новий добовий рекорд кількості хворих на COVID-19. ЗМІ повідомляють, що інфекцію підхопили міністр Резніков і радник президента Демченко. Через несприятливу епідситуацію в Україні скасували пробне ЗНО. На великому ринку в Пекіні – спалах COVID-19, на карантин закрили кілька кварталів міста. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 червня.
Новини про коронавірус в Україні 12 червня
Статистика поширення коронавірусу
Зверніть увагу Жорстке зіткнення з коронавірусом незабаром
За добу в Україні знову зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусною хворобою – ще 753 нових випадки. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506.
За минулу добу також підтвердили ще 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби, від початку епідемії померли 880 людей з діагнозом COVID-19 на території України.
Натомість одужали від недуги – 13 976 українців, з яких 409 за минулу добу.
- За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 – методом ІФА.
- Станом на 13 червня в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус медиків. Так, за минулу добу COVID-19 виявили у 124 медичних працівників. Загалом в Україні інфікувалися вже 5 446 медиків.
- У Збройних силах України за останню добу виявили аж 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом станом на 13 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 173 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли. На ізоляції зараз перебувають 536 осіб.
COVID-19 в областях України 13 червня:
- Чернівецька область – 3 869;
- Київ – 3 838;
- Львівська область – 2 658;
- Рівненська область – 2 297;
- Івано-Франківська область – 1695;
- Закарпатська область – 1583;
- Тернопільська область – 1403;
- Харківська область – 1482 ;
- Київська область – 1 784;
- Вінницька область – 1369;
- Волинська область – 1354;
- Одеська область – 1081;
- Дніпропетровська область –990
- Житомирська область – 1032;
- Кіровоградська область –577;
- Хмельницька область – 544;
- Запорізька область – 521;
- Черкаська область –536;
- Миколаївська область – 320;
- Чернігівська область – 385;
- Полтавська область – 278;
- Донецька область – 290;
- Сумська область – 208;
- Херсонська область – 179;
- Луганська область – 56.
Новини про коронавірус у світі за 12 червня
Статистика захворювання
Всього у світі 7 765 626 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 428 745 осіб. Натомість 3 983 706 хворих одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 117 027
- Бразилія – 829 902
- Росія – 520 129
- Індія – 310 131
- Велика Британія – 292 950.
Пекін на карантині
У китайській столиці закрили великий гуртовий ринок "Синьфаді", що розташований у районі Фентай. Там у відділенні, де продають свіжу рибу й дичину, виявили коронавірус. На ринку працюють понад 10 тисяч працівників, їх всіх планують протестувати на COVID-19. Поки інфекцію виявили у 5 людей.
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Через коронавірус на ринку у Пекіні закрили на карантин кілька кварталів Люди з районів Пекіна, де ввели карантин, повинні дотримуватися режиму самоізоляції, не мають право залишати домівки, а влада вживає заходів щодо забезпечення їх харчами і товарами першої необхідності, мобілізують для цього волонтерів. Побоювання Китаю зараз недаремні, адже там 2 дні поспіль фіксують випадки місцевого передавання COVID-19.
Lufthansa і тести на коронавірус
Німецька авіакомпанія Lufthansa робитиме тести на коронавірус своїм пасажирам перед вильотом. Така опція для мандрівників з'явиться ще у червні або на початку липня.
Першими тестувати пасажирів розпочнуть в аеропортах Мюнхена та Франкфурта. Дослідження проводитимуть у центрах-партнерах авіакомпанії. Обіцяють, що результати будуть відомі впродовж чотирьох годин.
Польща відкрила кордони для країн-сусідів, але не для України
З 13 червня на територію Польщі без перепон можуть в’їжджати іноземці з країн-сусідів, які є членами ЄС. На жаль, встановлені раніше карантинні обмеження для українців продовжують діяти.
Туристи з сусідніх до Польщі країн ЄС мають право на вільний в'їзд, виїзд та транзит через державу, їм не потрібно проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн.