В Україні зафіксували новий добовий рекорд кількості хворих на COVID-19. ЗМІ повідомляють, що інфекцію підхопили міністр Резніков і радник президента Демченко. Через несприятливу епідситуацію в Україні скасували пробне ЗНО. На великому ринку в Пекіні – спалах COVID-19, на карантин закрили кілька кварталів міста. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 червня.

Новини про коронавірус в Україні 12 червня

Статистика поширення коронавірусу

Зверніть увагу Жорстке зіткнення з коронавірусом незабаром

За добу в Україні знову зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусною хворобою – ще 753 нових випадки. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506.

За минулу добу також підтвердили ще 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби, від початку епідемії померли 880 людей з діагнозом COVID-19 на території України.

Натомість одужали від недуги – 13 976 українців, з яких 409 за минулу добу.

За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань . З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 – методом ІФА.

. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 – методом ІФА. Станом на 13 червня в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус медиків. Так, за минулу добу COVID-19 виявили у 124 медичних працівників . Загалом в Україні інфікувалися вже 5 446 медиків .

. в Україні інфікувалися вже . У Збройних силах України за останню добу виявили аж 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом станом на 13 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 173 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли. На ізоляції зараз перебувають 536 осіб.

COVID-19 в областях України 13 червня:

Чернівецька область – 3 869;

Київ – 3 838;

Львівська область – 2 658;

Рівненська область – 2 297;

Івано-Франківська область – 1695;

Закарпатська область – 1583;

Тернопільська область – 1403;

Харківська область – 1482 ;

Київська область – 1 784;

Вінницька область – 1369;

Волинська область – 1354;

Одеська область – 1081;

Дніпропетровська область –990

Житомирська область – 1032;

Кіровоградська область –577;

Хмельницька область – 544;

Запорізька область – 521;

Черкаська область –536;

Миколаївська область – 320;

Чернігівська область – 385;

Полтавська область – 278;

Донецька область – 290;

Сумська область – 208;

Херсонська область – 179;

Луганська область – 56.

Головні новини про коронавірус в Україні Скасування пробного ЗНО В Україні за минулу добу виявили рекордну кількість хворих на COVID-19. Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Кабмін вирішив скасувати проведення пробного ЗНО, яке було заплановане на 15 та 17 червня. Це цікаво У МОЗ кажуть, що кондиціонер не передає коронавірус, але є правило Про те, що пробне ЗНО не відбудеться у тому форматі, в якому його планували провести раніше повідомив Максим Степанов. Водночас, усі бажаючі зможуть пройти пробне ЗНО вдома онлайн. В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей. Коронавірус у Резнікова і Демченка Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка. Самі високопосадовці поки не коментують ситуацію, однак про їх інфікування з посиланням на джерела в Офісі Президента пишуть ЗМІ. Коронавірусом обидвом політикам начебто діагностували ввечері 12 червня. Того ж дня вони були на переговорах з радником президента Франції Еммануелем Бонном у Парижі. Кіна не буде Кабмін ухвалив рішення не відновлювати роботу кінотеатрів в Україні. Зробити це наразі не дозволяє епідеміологічна ситуація. Глава МОЗ Максим Степанов провів зустрічі з представниками мереж кінотеатрів і узгодив з ними це питання. Львівщина б’є антирекорди За минулу добу у Львівській області зафіксували 132 нових випадки інфікування SARS-CoV-2. Така кількість хворих є найбільшою від початку епідемії в регіоні. Лабораторні центри міста провели 639 ПЛР-тестів, з яких 132 – позитивні. Серед них 59 жителів Львова. Зауважимо, що в області вже 92 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Дивіться також Нас мають за бидло, – медсестра розповіла, як Путін "розвів" кримчан-медиків Другої хвилі поки нема Різке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні не пов’язане з другою хвилею пандемії. У нас досі триває перша хвиля захворюваності. На думку головного санлікаря країни, про нову хвилю не можна говорити за результатами двох – трьох днів.



Друга хвиля COVID-19 в Україні, за словами Ляшка, ймовірно, припаде на захворюваність сезонним грипом. Відпочинок, який рекомендує МОЗ В Україні, попри пандемію, для літнього відпочинку можна поїхати в один з чотирьох регіонів. У МОЗ рекомендують обрати Одеську, Херсонську, Запорізьку або Миколаївську області. Ці регіони відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Новини про коронавірус у світі за 12 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 765 626 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 428 745 осіб. Натомість 3 983 706 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 117 027

Бразилія – 829 902

Росія – 520 129

Індія – 310 131

Велика Британія – 292 950.

Пекін на карантині

У китайській столиці закрили великий гуртовий ринок "Синьфаді", що розташований у районі Фентай. Там у відділенні, де продають свіжу рибу й дичину, виявили коронавірус. На ринку працюють понад 10 тисяч працівників, їх всіх планують протестувати на COVID-19. Поки інфекцію виявили у 5 людей.

Будьте обачні Ідеальний спосіб передачі коронавірусу: Супрун застерегла від ще одного шляху зараження

Через коронавірус на ринку у Пекіні закрили на карантин кілька кварталів Люди з районів Пекіна, де ввели карантин, повинні дотримуватися режиму самоізоляції, не мають право залишати домівки, а влада вживає заходів щодо забезпечення їх харчами і товарами першої необхідності, мобілізують для цього волонтерів. Побоювання Китаю зараз недаремні, адже там 2 дні поспіль фіксують випадки місцевого передавання COVID-19.

Lufthansa і тести на коронавірус

Німецька авіакомпанія Lufthansa робитиме тести на коронавірус своїм пасажирам перед вильотом. Така опція для мандрівників з'явиться ще у червні або на початку липня.

Першими тестувати пасажирів розпочнуть в аеропортах Мюнхена та Франкфурта. Дослідження проводитимуть у центрах-партнерах авіакомпанії. Обіцяють, що результати будуть відомі впродовж чотирьох годин.

Польща відкрила кордони для країн-сусідів, але не для України

З 13 червня на територію Польщі без перепон можуть в’їжджати іноземці з країн-сусідів, які є членами ЄС. На жаль, встановлені раніше карантинні обмеження для українців продовжують діяти.

Туристи з сусідніх до Польщі країн ЄС мають право на вільний в'їзд, виїзд та транзит через державу, їм не потрібно проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн.