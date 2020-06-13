Кабмін ухвалив рішення не відновлювати роботу кінотеатрів в Україні. Зробити це не дозволяє епідеміологічна ситуація.

Кінотеатри відкривати наразі не можна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустрічі з представниками мереж кінотеатрів і узгодив з ними це питання. Про це Степанов повідомив на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

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Передусім ми обмежили роботу кінотеатрів, аби запобігти погіршення епідеміологічної ситуації. Тобто наші кінотеатри не відкриваються,

– наголосив Степанов.

Зверніть увагу! Раніше кінотеатри планували відкрити з 2 липня 2020 року.

У МОЗ – за посилення карантинних заходів

Нещодавно очільник МОЗ повідомив, що через зростання кількості хворих на коронавірус він пропонуватиме посилити карантинні заходи.

Зазначимо, що з 10 червня розпочалось чергове послаблення карантинних обмежень. Проте можливе воно лише у тих регіонах, які відповідають критеріям МОЗ,

Зокрема дозволили:

відкрити культурні заклади;

проводити концерти, виставки тощо;

відновити роботу баз відпочинку і санаторії;

відновити роботу готелів.

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