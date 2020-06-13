Кіна не буде: у МОЗ оприлюднили рішення щодо кінотеатрів
Кабмін ухвалив рішення не відновлювати роботу кінотеатрів в Україні. Зробити це не дозволяє епідеміологічна ситуація.
Кінотеатри відкривати наразі не можна
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустрічі з представниками мереж кінотеатрів і узгодив з ними це питання. Про це Степанов повідомив на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.
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Передусім ми обмежили роботу кінотеатрів, аби запобігти погіршення епідеміологічної ситуації. Тобто наші кінотеатри не відкриваються,
– наголосив Степанов.
У МОЗ – за посилення карантинних заходів
Нещодавно очільник МОЗ повідомив, що через зростання кількості хворих на коронавірус він пропонуватиме посилити карантинні заходи.
Зазначимо, що з 10 червня розпочалось чергове послаблення карантинних обмежень. Проте можливе воно лише у тих регіонах, які відповідають критеріям МОЗ,
Зокрема дозволили:
- відкрити культурні заклади;
- проводити концерти, виставки тощо;
- відновити роботу баз відпочинку і санаторії;
- відновити роботу готелів.
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